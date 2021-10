”Produsele Facebook sunt dăunătoare copiilor, provoacă divizări şi slăbesc democraţia” (fostă directoare din companie în Congresul SUA)

Foto: Profimedia Images via Digi24

Aceasta a continuat spunând: "Ieri am văzut Facebook scoasă de pe internet. Nu ştiu de ce a căzut, dar ştiu că timp de mai mult de cinci ore, Facebook nu a fost folosit pentru a aprofunda diviziările, a destabiliza democraţiile şi a face ca fetele şi femeile tinere să se simtă prost în trupurile lor".Parlamentari din ambele partide, democrat şi republican, au criticat Facebook, acuzând-ul pe Mark Zuckerberg că urmăreşte doar obţinerea unor profituri ridicate, ei cerând autorităţilor de reglementare să investigheze acuzaţiile că reţeaua de socializare este dăunătoare copiilor şi provoacă divizări.Preşedintele comisiei pentru Comerţ din Senat, senatorul democrat Richard Blumenthal, a spus că Facebook ştie că produsele sale dau dependenţă, la fel ca ţigările.”Tehnologia trece acum printr-un moment al adevărului, aşa cum s-a întâmplat cu tutunul”, a spus acesta, cerând ca Zuckerberg să fie audiat în comisie, iar Comisia pentru bursă şi valori mobiliare şi Comisia Federală pentru Comerţ să investigheze compania.”Copiii noştri sunt victimele. Adolescenţii din ziua de azi care se uită în oglindă simt îndoieli şi nesiguranţă. Mark Zuckerberg trebuie să se uite şi el în oglindă”, a afirmat Blumenthal, adăugând că în schimb Zuckerberg se duce să navigheze.Haugen, fost manager de produs la Facebook, care a devenit avertizor de integritate, a susţinut că Facebook a încercat că îşi păstreze operaţiunile confidenţiale."Astăzi, nicio autoritate de reglementare nu are un meniu de soluţii pentru cum ar putea fi reparată Facebook, pentru că Facebook nu a dorit ca acestea să ştie suficiente lucruri despre ce provoacă problemele. În caz contrar nu ar fi fost nevoie de un informator”, a spus ea.Fosta angajată şi avertizor de integritarte de la Facebook, Frances Haugen, a depus mărturie în timpul unei audieri a Comisiei Senatului pentru Comerţ, Ştiinţă şi Transporturi, intitulată ”Protejarea copiilor online: mărturie de la informator de la Facebook”.Cea mai influentă republicană din subcomisie, Marsha Blackburn, a declarat că Facebook a închis ochii la copiii cu vârsta sub 13 ani de pe site-urile sale.”Este clar că Facebook prioritizează profitul decât bunăstarea copiilor şi a tuturor utilizatorilor”, a spus senatoarea.Senatorul Roger Wicker, un alt republican, a fost de acord."Copiii Americii sunt legaţi de produsul lor. Există cunoştinţe cinice în numele acestor companii Big Tech că acest lucru este adevărat", a spus el.Purtătorul de cuvânt al Facebook, Kevin McAlister, a transmis printr-un e-mail înaintea şedinţei că grupul consideră că protejarea comunităţii sale este mai importantă decât maximizarea profiturilor şi a spus că nu este corect faptul că cercetările interne filtrate au demonstrat că Instagram este ”toxică” pentru adolescente.