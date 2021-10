Un fost angajat de culoare al Tesla a câștigat despăgubiri de 130 de milioane de dolari după ce a fost supus unor hărțuiri rasiste

Alte probleme juridice pentru Tesla și Elon Musk

Jurații au concluzionat că producătorul auto nu a luat măsuri rezonabile pentru a împiedica discriminarea din considerente rasiale a lui Owen Diaz, un muncitor angajat ca liftier la fabrica din Fremont a Tesla în 2015 și 2016, potrivit The Wall Street Journal Într-un mesaj adresat angajaților și postat pe site-ul Tesla, producătorul auto notează că procesul a făcut referire la insulte rasiste auzite în fabrică și graffiti cu mesaje rasiste în băile acesteia.Tesla susține de asemenea că a intervenit de 3 ori când Diaz s-a plâns de situație pentru a se asigura că sunt luate acțiunile corespunzătoare.Juriul a decis să îi acorde lui Diaz 6,9 milioane de dolari ca despăgubiri compensatorii și 130 de milioane de dolari ca despăgubiri punitive, potrivit cotidianului The New York Times „Deși credem cu tărie că aceste fapte nu justifică verdictul la care a ajuns juriul din San Francisco, admitem că nu am fost perfecți în 2015 și 2016”, afirmă postarea Tesla.Tesla nu a dat imediat curs unei solicitări a jurnaliștilor de la Reuters pentru a preciza dacă intenționează să atace decizia în apel.Amintim că Elon Musk a decis în luna octombrie a anului trecut ca departamentul de relații publice al Tesla să fie desființat Înainte de începerea procesului judecătorul William Orrick a respins eforturile Tesla de a obține excluderea unuia dintre jurați, afirmând că crede că tentativa se baza pe rasa acestuia și este „intenționat discriminatorie”.Tesla a mai afirmat în postarea de pe site-ul companiei că a făcut modificări substanțiale la fabrica sa din Fremont în ultimii 5 ani, printre măsurile luate numărându-se și crearea unor echipe de investigație care să analizeze plângerile angajaților săi.Aceasta nu este singura acțiune în instanță cu care s-a confruntat Tesla.În luna mai a acestui an un judecător american a ordonat avocaților companiei să predea anumite comunicații pe care consiliul său de administrație le-ar fi avut cu Elon Musk înainte de aprobarea în 2018 a unui plan de compensații care i-ar putea aduce acestuia peste 50 de miliarde de dolari.SpaceX, compania aerospațială a lui Musk, are la rândul ei probleme cu legea.În luna iunie, un procuror din Texas, statul în care se află baza aerospațială din Boca Chica a SpaceX, a amenințat compania cu o anchetă penale și arestări din cauza tentativelor echipei sale de securitate de a bloca un drum public din vecinătatea bazei.