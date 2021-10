David Julius și Aardem Patapoutian au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină în 2021

Descoperirile lor revoluționare „ne-au permis să înțelegem cum căldura, frigul și forța mecanică pot iniția impulsuri nervoase care ne permit să percepem și să ne adaptăm la lumea din jurul nostru”, afirmă comunicatul oficial al Fundației Nobel care a anunțat decernarea premiului.„Aceste cunoștințe sunt folosite pentru dezvoltarea de tratamente pentru o serie largă de afecțiuni, inclusiv pentru durerea cronică”, subliniază Fundația Nobel.Premiul cu o tradiție de peste 100 de ani este acordat anual de către Academia Regală Suedeză de Științe și valorează 10 milioane de coroane (aproximativ 1,15 milioane de dolari).Premiile pentru reușitele din domeniul științei, literaturii și păcii au fost create și finanțate în conformitate cu dispoziții stabilite de inventatorul dinamitei și omul de afaceri suedez Alfred Nobel în testamentul său.Acestea sunt decernate în fiecare an începând cu anul 1901 iar premiul pentru economie a fost creat în 1969.Premiul Nobel pentru medicină este adesea umbrit de cele pentru fizică, literatură și pace și de laureații lor mai cunoscuți însă anul acesta a avut o însemnătate mult mai ridicată din cauza pandemiei de COVID-19, unii analiști afirmând că ar putea fi decernat oamenilor de știință care au dezvoltat vaccinurile anti-Covid.Pandemia a afectat și ceremoniile Nobel, de regulă evenimentul social al anului în Suedia, banchetul din Stockholm fiind amânat pentru al doilea an la rând din cauza îngrijorărilor legate de coronavirus și a restricțiilor de călătorie încă în vigoare în unele țări.Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat anul trecut de americanii Harvey Alter, Charles Rice și Briton Michael Houghton pentru cercetările lor în identificarea virusului hepatitei C care cauzează ciroză și cancer la ficat.