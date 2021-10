Cum arată foametea. Fotografii cu brazilieni în timp ce caută resturi de hrană printre mormanele de carcase de animale creează crunta imagine a sărăciei din Brazilia

Imaginile, surprinse săptămâna trecută la Rio de către fotoreporterul premiat Domingos Peixoto, arată un grup de persoane căutând resturi în spatele unui camion care transportase organele și oasele aruncate la o fabrică care produce hrană pentru animale de companie și săpun.

"Antes as pessoas passavam aqui e pediam um pedaço de osso para dar pros cachorros. Hoje elas imploraram por um pouco de ossada pra fazer comida. O meu coração doi" - José Divino, motorista do caminhão dos ossos pic.twitter.com/cx6mtKeue5

”În unele zile... vreau să plâng”, i-a spus șoferul camionului, José Divino Santos, reporterului Rafael Nascimento de Souza care făcea reportajul împreună cu Peixoto pentru ziarul Rio Extra.

Essa foto do Domingos Peixoto. Uma das, se não for A foto do ano pic.twitter.com/Xi13EtjcsF