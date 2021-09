Scandal uriaș în Italia legat de droguri cu un consilier al lui Salvini și doi români în prim-plan

Doi români, care susțin că sunt modele, dar și escorte, ar fi fost chemați la vila consilierului lui Salvini, Luca Morisi Morisi i-ar fi contactat de pe un site de specialitate și le-ar fi oferit 4.000 de euro pentru o seară, bani pe care nu i-ar mai fi plătit

Românii susțin că Morisi le-ar fi dat drogul violului și că ei ar fi fugit din casă și au sunat la carabinieri

Anchetatorii susțin însă că romanii au fost opriți în trafic și asupra lor a fost găsită o sticlă de GHb, ”drogul violului”, pe care susțineau că au primit-o de la Morisi

Anchetatorii au găsit în vila italianului 2 grame de cocaină, fapt care nu este de natură penală

Firul acțiunii și elementele obscure ale anchetei

Pînă la prezentarea probelor, totul e doar o poveste

„Există deplina disponibilitate de a clarifica toate aspectele aferente”, spune avocatul fostului consilier, negând că Morisi le-a dat drogul celor doi români și reiterează „irelevanța penală” a conduitei sale.Cuvinte care contrastează cu versiunea unuia dintre români: „În noaptea aceea mi-a distrus viața, mi-a dat drogul pentru viol”, spune el într-un interviu pentru Repubblica și Corriere della Sera. ”Se numește Petre, are 20 de ani, caută clienți pe site-uri de întâlniri. Este tânărul român care după ce a petrecut noaptea cu Luca Morisi, șeful comunicării lui Matteo Salvini, a chemat carabinierii. Aceasta este noutatea investigației: nu a existat un control de rutină. Drogat, tânărul ar fi cerut ajutor. Dar de ce? Ce se întâmplase cu adevărat în acel apartament din Palazzo Moneta din Belfiore, în provincia Verona? Și mai presus de toate, câți oameni au participat la seară?”, scrie Corriere della Sera.Actele procesuale oferă câteva detalii despre poveste, dar punctele obscure sunt încă multe. Și sunt evidențiate tocmai prin reconstituirea acelei zile de vară.Este ora 15.50 când sosesc carabinierii la Palazzo Moneta. Raportul prezintă ceea ce se întâmplă: „Am procedat la confiscarea unei sticlede suc de fructe cu un volum de 125 ml conținând un lichid transparent despre care persoana în cauză a susținut că este drog de viol (ghb). Sticla a fost scoasă din rucsac și livrată spontan ».Tânărul explică faptul că s-a simțit rău și a sunat la 112. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Și, mai presus de toate, în actul oficial nu se menționează originea drogului. Se specifică doar că „va fi trimis la laborator pentru analize ulterioare”.Băiatul, care s-ar fi întors deja în România, spune că el și prietenul său ar fi fost contactați de Morisi prin intermediul internetului, iar taxa convenită pentru o seară a fost de 4 mii de euro, dar acesta nu i-ar fi plătit. „Sunt un model, dar din necesitate sunt și o escortă”, spune el, adăugând că are din acea seară de august „dovezi, fotografii și mesaje care dovedesc că tot ceea ce spun este adevărul”.„La un moment dat - spune el - m-am simțit foarte rău din cauza substanțelor pe care le-am luat, am fugit din casă și am sunat la carabinieri”. Prin urmare, românii susțin că nu ar fi fost opriți în urma controale de rutină de-a lungul drumului de către poliție, așa cum au susținut anchetatorii.Românul mai spune că le-a arătat ulterior carabinierilor unde ascundea Morisi o parte din cele 2 grame de cocaină găsite în casa lui.Vecinii lui Morisi au spus că în acea zi, pe lângă cei doi băieți, mai era un bărbat, în jur de 50 de ani, care se afla la casa lui Morisi. În documente nu se menționează prezența sa și chiar avocatul lui Morisi, avocatul Fabio Pinelli, asigură că „nici un al patrulea om nu este implicat în stat”. Bănuiala este că poate fi traficantul de droguri sau cineva care a participat efectiv la noapte și apoi a reușit să scape înainte de sosirea carabinierilor.Cu toate acestea, artizanul mașinii de propagandă a Ligii Nordului continuă să-și repete versiunea - „că sticla nu este chestia mea” - și, conform celor aflate, nu ar trebui să meargă la parchet deoarece, spune avocatul său, „este un fapt care ține de viața privată a persoanei în cauză”.Procurorul Stefano Aresu l-a considerat suspect pe unul din tinerii români pentru deținerea și transferul de droguri.Examinarea înregistrărilor telefonice ale lui Morisi și a celor doi băieți va dezvălui mișcările protagoniștilor chiar și în zilele anterioare. Restul ar trebui să fie făcut chiar de Morisi, care a cerut să fie interogat. „Vrem să clarificăm toate aspectele poveștii, reafirmând convingerea deplină a irelevanței penale a conduitei lui Morisi, care nu a deținut niciodată sticla care conține lichidul investigat”, explică avocatul său Pinelli.Până la verificarea în laborator a substanței din sticlă, a amprentelor și până la furnizarea de noi probe, totul este doar scandal în care un român îl acuză pe Morisi, scrie ANSA