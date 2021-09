Victoria socialismului: Trei din patru venezueleni trăiesc în sărăcie extremă

O anchetă privind condiţiile de trai coordonată de Universitatea catolică Andres Bello (UCAB, o instituţie privată) a constatat că 76,6% dintre familiile din Venezuela trăiesc în sărăcie extremă, adică veniturile nu le permit să-şi acopere nevoile alimentare, iar 94,5% din gospodării trăiesc sub pragul sărăciei de 1,9 dolari pe zi.„Am ajuns la un plafon al sărăciei”, iar sărăcia extremă continuă să progreseze, a declarat sociologul Luis Pedro Espana la prezentarea studiului. Potrivit aceleiaşi analize, în 2019-2020 sărăcia extremă afecta 67,7% dintre gospodării şi 91,5% dintre venezueleni trăiau sub pragul sărăciei.Studiul a mai stabilit că populaţia Venezuelei a scăzut de 28,8 milioane de locuitori, deoarece aproximativ 5 milioane de oameni au plecat din ţară din cauza crizei economice şi politice.Considerată mai demult una din cele mai bogate ţări ale Americii de Sud datorită petrolului, Venezuela a înregistrat o scădere a produsului intern brut cu 80% din 2013, atât din cauza scăderii producţiei şi a preţurilor ţiţeiului, cât şi din cauza unei gestiuni deficitare şi a crizei politice.În schimb, cifrele oficiale susţin că doar 17% dintre venezueleni trăiesc sub pragul sărăciei şi 4% în sărăcie extremă.Studiul UCAB a mai arătat că doar 50% dintre venezuelenii care au vârsta necesară muncesc, iar în cazul femeilor această proporţie este de doar 33%.În plus, salariul minim, plus bonurile de masă pe care le primesc mulţi dintre funcţionari însumează puţin peste 2 dolari, în sectorul privat remuneraţia medie apropiindu-se totuşi de 50 de dolari pe lună.Totodată, doar 65% dintre cei 11 milioane de venezueleni cu vârsta între 3 şi 24 de ani sunt înscrişi în instituţii de învăţământ, iar 17% dintre cei între 16 şi 24 de ani sunt înscrişi în învăţământul superior.La studiul realizat în perioada februarie-aprilie 2021 au participat 17.402 familii din 22 din cele 24 de state venezuelene.