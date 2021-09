Raport șocant pentru OMS: Angajați ai instituției au comis violuri și abuzuri sexuale în Africa

OMS își cere scuze față de victime

Violuri și hărțuire sexuală

Comisia a fost înființată după ce o investigație a organizațiilor Thomson Reuters Foundation și The New Humanitarian a intervievat peste 50 de femei care au acuzat lucrători umanitari angajați de OMS și alte organizații caritabile că au pretins favoruri sexuale în schimbul angajării sau păstrării locurilor de muncă între 2018 și 2020.Raportul publicat marți de comisie afirmă că 21 din cei 83 de suspecți au fost angajați de OMS și că abuzurile, care includ 9 acuzații de viol, au fost comise atât de angajați locali cât și internaționali.„Echipa de revizuire a stabilit că presupuselor victime li s-au promis locuri de muncă sau că își vor putea păstra locul de muncă în schimbul unor relații sexuale”, a declarat Malick Coulibaly, unul dintre membrii comisiei, în timpul unei conferințe de presă.O mare parte dintre acuzați nu au folosit prezervative în timpul actelor sexuale și 29 de femei au rămas însărcinate, unele din acestea fiind ulterior forțate să apeleze la întreruperi de sarcină de către abuzatorii lor.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS care și-ar dori un nou mandat în fruntea instituției, a declarat că raportul este „sfâșietor” și și-a cerut scuze față de victime.„Ceea ce s-a întâmplat nu ar trebui să i se întâmple nimănui. Nu poate fi scuzat. Este prioritatea mea principală să mă asigur că făptașii nu vor fi scuzați ci trași la răspundere”, a declarat acesta, promițând măsuri suplimentare.Oficialii OMS au precizat că ultimii 4 angajați rămași în slujba organizației au fost concediați și că tuturor suspecților le-a fost interzis să se mai angajeze vreodată la această instituție.Una dintre fetele abuzate, o tânără în vârstă de 14 ani numită „Jolianne” în raport, a relatat pentru comisia de investigație că vindea cartele prepay pe marginea drumului în aprilie 2019 când un șofer al OMS s-a oferit să o ducă acasă.Însă acesta a dus-o la un hotel unde a violat-o, ea născând ulterior copilul bărbatului.Alte femei care erau angajate ale OMS au afirmat că au fost hărțuite sexual permanent de bărbați din poziții de conducere care le-au forțat să întrețină relații sexuale cu ei pentru a-și păstra slujba, încasa salariile sau obține un post mai bun.Unele au spus că au fost concediate sau că nu au obținut slujbele pe care le-au dorit după ce au refuzat să întrețină relații sexuale cu superiorii.În plus, raportul concluzionează că victimelor „nu li s-a oferit sprijinul și asistența necesară pentru asemenea experiențe degradante”.