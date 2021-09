Blugii s-ar putea scumpi, după ce bumbacul a urcat la maximul ultimilor 10 ani

La bursa de la New York, contractul la bumbac cu livrare în luna decembrie a urcat până la 1,005 dolari pentru o livră (453 grame), cel mai ridicat nivel înregistrat după luna noiembrie 2011.

Preţul bumbacului a crescut cu 28% în acest an, pe fondul unei cereri puternice venite în special din China, combinată cu perturbările pe partea de ofertă provocate de pandemie şi de haosul din sectorul de logistică, ca urmare a creşterii costurilor cu transportul maritim.





Un preţ mai mare la bumbac înseamnă că va creşte şi costul articolelor de îmbrăcăminte. Retailerii ar putea încerca să transfere aceste costuri la consumatori, rezultând în inflaţie, pentru orice - de la tricouri, la blugi -, ceea ce ar putea diminua cererea şi afecta marjele pentru producători precum Levi Strauss & Co.





Analiştii se aşteaptă ca 2021 să fie al doilea an consecutiv de deficit global de aprovizionare cu bumbac, iar China, cel mai mare utilizator mondial, are nevoie de noi surse de aprovizionare cu bumbac pentru industria sa textilă, după reacţiile internaţionale negative cu privire la abuzurile la care sunt supuşi uigurii musulmani din regiunea chineză Xinjiang, principala regiune producătoare de bumbac din China. La începutul acestui an, SUA au interzis importurile de produse din bumbac provenit din regiunea chineză Xinjiang.





Alte importante ţări producătoare de bumbac, precum Bangladesh, Pakistan şi India, au şi ele probleme cu culturile. Mexicul, un important cumpărător, se pregăteşte să cumpere cea mai mare cantitate de bumbac american din ultimii 11 ani.

În sezonul 2020-2021 încheiat în luna iulie, exporturile de bumbac ale SUA au atins 16,4 milioane baloţi, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, graţie unor importuri globale record. Pentru prima dată în ultimii şase ani, China a depăşit Vietnamul, devenind cea mai importantă destinaţie pentru bumbacul american.





Cele mai recente motive de îngrijorare cu privire la oferta de bumbac vin din India, unde recolta din statul Punjab este compromisă din cauza unei omizi, susţine Judy Ganes, preşedintele J. Ganes Consulting. (Sursa: Agerpres)