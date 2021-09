Spitalele din New York se pregăteau luni să concedieze mii de lucrători pentru că nu s-au conformat vaccinării obligatorii împotriva Covid-19

Spitalele din statul New York se pregăteau luni să concedieze mii de lucrători din asistenţa medicală pentru că nu s-au conformat vaccinării obligatorii împotriva Covid-19 până la termenul limită care a expirat în ziua respectivă, unele unităţi din nordul statului limitându-şi serviciile pentru a face faţă deficitului de personal, transmit Reuters și news.ro. Erie County Medical Center (ECMC) din Buffalo a suspendat operaţiile programate şi nu va accepta pacienţi pentru terapie intensivă de la alte spitale, în timp ce se pregăteşte să concedieze sute de angajaţi nevaccinaţi, a spus un purtător de cuvânt.Catholic Health, unul dintre cei mai mari furnizpri de srvicii de sănătate din vestul New York-ului, a anunţat că va amâna luni unele operaţii programate, în timp ce lucrează la creşterea ratei de vaccinare, care a ajuns la 90% dintre lucrători.Peter Cutler, un purtător de cuvînt al ECMC, a spus că decizia de a amâna unele operaţii va afecta spitalul din pucnt de vedere financiar, operaţiile programate aducând venituri săptămânale de 1 milion de dolari pe săptămână, pe lângă operaţiile inevitabile."A trebuit să luăm o decizie cu privire la unde am putea face temporar unele modificări, astfel încât să ne putem asigura că alte domenii de servicii sunt cât mai puţin afectate posibil. Din punct de vedere financiar, este o mare problemă ", a spus Cutler.Departamentul de sănătate de stat din New York a emis luna trecută un ordin prin care se impune ca toţi lucrătorii din domeniul sănătăţii să primească cel puţin prima doză de vaccin pentru Covid-19 până pe 27 septembrie, declanşând o grabă a spitalelor pentru a-şi vaccina cât mai mulţi angajaţi.statului New York, Kathy Hochul, a declarat sâmbătă că are în vedere angajarea Gărzii Naţionale şi a unor lucrători medicali din afara statului pentru a acoperi lipsa probabilă de personal, 16% din cei 450.000 de angajaţi ai spitalelor statului nefiind vaccinaţi complet.Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că spitalele din oraş nu văd impacturi majore ale obligativităţii vaccinării, dar că este îngrijorat de alte zone ale statului în care ratele de vaccinare sunt mai mici.Dintre cei 43.000 de angajaţi din cele 11 spitale publice din oraş, aproximativ 5.000 nu au fost vaccinaţi, a declarat dr. Mitchell Katz, şeful NYC Health + Hospitals, la conferinţa de presă.Katz a spus că 95% dintre asistenţii medicali au fost vaccinaţi şi că toate facilităţile grupului au fost „deschise şi pe deplin funcţionale” luni.Lucrătorii medicali concediaţi pentru refuzul vaccinării nu vor fi eligibili pentru asigurarea de şomaj decât dacă sunt în măsură să furnizeze o cerere validă aprobată de medic pentru cazare medicală, a declarat biroul Hochul.Nu a fost clar imediat modul în care procesele în curs privind scutirile religioase s-ar aplica planurilor statului. Un judecător federal din Albany a ordonat temporar oficialilor statului New York să permită scutiri religioase pentru obligativitatea vaccinării lucrătorilor din domeniul sănătăţii.