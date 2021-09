Hamas a publicat fotografia, numele și adresa lui ”R”- șeful serviciilor de securitate din Israel / Presa israeliană nu are voie să publice identitatea directorului Shin Bet fără permisiunea guvernului

Grupul militant palestinian Hamas a publicat numele, adresa și fotografia unei persoane despre care se crede că este directorul comunității de intelligence a Israelului. Cunoscută sub numele de Shin Bet (sau prin acronimul său ebraic Shabak), organizația include Mossad și Aman, scrie Intelnews.org. La fel ca în cazul altor agenții de informații, mass-media israeliene nu au voie să dea publicității identitatea directorului Shin Bet fără permisiunea guvernului. Acesta e menționat în presă pur și simplu ca „R”.





Potrivit Hamas, ”R” are vârsta de circa 50 de ani, e căsătorit și are trei copii. Este absolvent al Universității Tel Aviv, unde a studiat științe politice și filosofie și are o diplomă de masterat la Universitatea Harvard din Statele Unite. Este un vechi angajat al Shin Bet, ajungând până la funcția de director adjunct al agenției (în 2018). La începutul acestei luni, prim-ministrul israelian, Naftali Bennett, l-a nominalizat pentru a-l înlocui pe actualul director al Shin Bet, Nadav Argaman care urmează să se retragă peste două săptămâni.





Duminică seară, în urma izbucnirii unor puternice ciocniri între palestinieni și forțele israeliene din Cisiordania, mai multe site-uri palestiniene pro-Hamas au publicat pretinsa identitate, adresa și fotografia lui R. Un articol însoțitor, publicat în arabă și ebraică, spunea că informația despre R. a fost furnizată de „rezistența palestiniană” și a avertizat că conducerea superioară a Shin Bet va fi „monitorizată”.





O sursă guvernamentală anonimă a declarat agenției de știri KAN din Israel că, în ciuda interdicției oficiale impuse de stat, R. este „cunoscut în cadrul sectorului care se ocupă de securitatea Israelului”, iar fotografia acestuia ar fost „făcută la un eveniment public, [deci] nu există motive de îngrijorare ”.