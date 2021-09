Statul New York ar putea folosi Garda Naţională pentru a înlocui lucrătorii din sectorul medical nevaccinaţi împotriva Covid-19

Hochul a declarat că statul analizează şi posibilitatea utilizării ofiţerilor Gărzii Naţionale cu pregătire medicală pentru a menţine personalul spitalelor şi al altor facilităţi medicale la un nivel adecvat.Aproximativ 16% din cei 450.000 de angajaţi ai spitalelor statului, sau aproximativ 72.000 de lucrători, nu au fost complet vaccinaţi, a anunţat biroul guvernatorului.Planul vine pe fondul unei bătălii mai ample între liderii statului şi ai guvernului federal, care fac presiuni pentru vaccinarea obligatorie, pentru a ajuta la contracararea variantei Delta extrem de contagioase a noului coronavirus şi a lucrătorilor care sunt împotrivă, unii obiectând din motive religioase.Hochul a participat la slujba de duminică la o biserică mare din New York pentru a cere creştinilor să ajute la promovarea vaccinurilor."Am nevoie ca voi să fiţi apostolii mei. Am nevoie să ieşiţi şi să vorbiţi despre asta şi să spuneţi, ne datorăm acest lucru unul altuia", le-a spus Hochul credincioşilor de la Christian Cultural Center din Brooklyn, potrivit unei transcrieri oficiale.”Isus ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii şi cum să vă arătaţi dragostea dacă nu prin a avea suficientă grijă unii de alţii pentru a spune vă rog să luaţi vaccinul pentru că vă iubesc şi vreau să trăiţi”.Lucrătorii medicali concediaţi pentru refuzul vaccinării nu vor fi eligibili pentru asigurarea de şomaj decât dacă sunt în măsură să furnizeze o cerere validă aprobată de medic pentru cazare medicală, a declarat biroul Hochul.Nu este clar modul în care procesele în curs privind scutirile religioase s-ar aplica planului statului de a merge mai departe şi de a concedia lucrătorii din domeniul sănătăţii nevaccinaţi.Un judecător federal din Albany a ordonat temporar oficialilor statului New York să permită scutiri religioase de la vaccinarea obligatorie impusă de stat pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii, care a fost pusă în aplicare de fostul guvernator Andrew Cuomo şi care intră în vigoare luni.Cerinţa ca profesorii şi personalul şcolilor din New York să se vaccineze a fost temporar blocată de o instanţă de apel din SUA cu câteva zile înainte ca aceasta să intre în vigoare. O audiere este stabilită pentru miercuri.Varianta Delta extrem de contagioasă a provocat o creştere a cazurilor de Covid-19 şi a spitalizărilor din Statele Unite, care au atins punctul culminant la începutul lunii septembrie şi de atunci au scăzut, potrivit unui bilanţ al Reuters.Decesele, un indicator publicat cu întârziere, continuă să crească, în ultima săptămână fiind raportare la nivel naţional aproximativ 2.000 de vieţi pierdute în medie pe zi, în special în rândul persoanelor nevaccinate.În timp ce cazurile la nivel naţional au scăzut cu aproximativ 25% faţă de vârful lor de toamnă, creşterea numărului noilor infecţii din New York a încetinit abia recent, potrivit unui bilanţ al Reuters.În încercarea de a-i proteja mai bine pe cei mai vulnerabili, CDC a susţinut vineri administrarea de rapeluri ale vaccinului Pfizer-BioNTech împotriva Covid-19, pentru americanii cu vârsta de cel puţin 65 de ani, adulţii cu afecţiuni medicale preexistente şi adulţii expuşi bolii la serviciu şi celor instituţionalizaţi.Duminică, directorul CDC, dr. Rochelle Walensky, a spus cine ar trebui să fie eligibil pentru rapel pe baza muncii în condiţii de risc ridicat."Aceasta include persoanele din adăposturi, persoanele din case pentru grupuri, persoanele din închisori, dar, şi mai important, oamenii noştri care lucrează ... cu comunităţi vulnerabile", a spus Walensky în timpul unui interviu TV."Deci lucrătorii noştri din domeniul sănătăţii, profesorii noştri, lucrătorii din alimentaţie, angajaţii noştri din transportul public, a explicat aceasta.Walensky a decis să includă o gamă mai largă de oameni decât a fost recomandat joi de un grup de consilieri experţi externi ai agenţiei. Directorul CDC nu este obligat să urmeze sfaturile grupului.