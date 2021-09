Mako, prințesa japoneză îndrăgostită de un burghez, renunță la titlu și la bani

Mako a afirmat că preferă să refuze banii în urma criticilor apărute în presă privind această căsătorie, alimnentate de o dispută financiară în care sunt implicaţi mama lui Komuro și fostul ei partener - care, pare-se, ar fi finanțat studiile tânărului. În aprilie, Komuro - care studiază în Statele Unite pentru a obține o specializare în Drept - și-a luat angajamentul de a rambursa personal suma de bani.







Căsătoria dintre cei doi tineri fusese anunțată în noiembrie 2017, dar câteva luni mai târziu, în februarie 2018, prințesa, prin intermediul Agenției Casei Regale, a fost nevoită să rectifice data, invocând „lipsa unei pregătiri adecvate pentru un eveniment de această amploare”, cerând scuze opiniei publice. La sfârșitul anului 2020, prințul Akishino, tatăl lui Mako și fratele mai mic al actualului suveran, a spus că este de acord cu căsătoria fiicei sale mai mari, punând capăt preocupărilor apărute după logodnă și după mult controversata amânare a nunții.





Agenția japoneză a Casei Regale evaluează decizia prințesei Mako - nepoata actualului împărat Naruhito - de a nu primi compensaţia guvernamentală care i se cuvine de drept după căsătorie. Anunţul a fost făcut de mass-media japoneză, care a menționat că, în acest caz, ar fi prima dată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial când nu va fi plătită compensaţia, notează La Stampa , citată de Rador. Prințesa de 29 de ani se pregătește să se căsătorească cu iubitul ei de aceeaşi vârstă, fost coleg de facultate, Kei Komuro, motiv pentru care va pierde titlul regal. Compensaţia - estimată la aproximativ 152 de milioane de yeni (1,17 milioane de euro) - a fost concepută pentru a asigura „menținerea unei vieți demne” şi după îndepărtarea de familie.Komuro este așteptat luni în Japonia şi se preconizează că până în octombrie, cuplul se va căsători la primăria din Tokyo, unde, potrivit presei locale, nu este planificată deocamdată nicio ceremonie solemnă. Agenția oficială japoneză Kyodo a anunţat că Mako a refuzat să se supună riturilor prin care prințesele își abandonează de obicei drepturile și statutul dinastic înainte de a se căsători. Prin urmare, nu va exista „Nosai no Gi”, petrecerea în care are loc schimbul de daruri între familiile logodnicilor şi nici „Choken no Gi”, întâlnirea oficială cu împăratul și consoarta acestuia înainte de nuntă. După nuntă, Mako își va părăsi reședința din centrul capitalei pentru a-şi urma soțul în Statele Unite.