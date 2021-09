Grecia: Negaționiștii coronavirusului îi invocă pe ”Grecii Autohtoni Indigeni” - Ce acte incredibile depun

Autoritățile elene văd semne ale unei acțiuni bine orchestrate de instigatori periculoși care exploatează masa negaționiștilor și a antivacciniștilor, iar ultimele date dovedesc acest lucru.

Pe lângă cererile de exhumări, care au fost foarte numeroase în ultima perioadă (cu revendicarea de a se dovedi decesul din cauza coronavirusului n.trad.), pe lângă valul de procese împotriva medicilor și asistentelor medicale pentru că au tratat pacienți cu Covid-19, în ultimul timp se amplifică valul părinților negaționiști care atacă profesorii pentru că aplică legea. Autoritățile iau deja măsuri pentru protejarea profesorilor și a medicilor, prin inițiative ale Ministerului Justiției și Protecției Civile, potrivit I Efimerida , citat de Rador.

Că acțiunea negaționiștilor are loc într-un mod organizat, că există o acțiune de îndrumare este un fapt deja perceptibil. Și, printre multe altele, acest lucru este confirmat și de faptul că în ultimele două incidente care au ajuns sub luminile publicității, protagoniștii au acționat sub egida ... grecilor indigeni autohtoni.





Tatăl-negaționist care susținea că a aplicat o amendă de 2,7 milioane de euro directoarei unei școli primare





Concret, un tată negaționist din Salonic a mers dimineața la școala copilului său (căruia nu i s-a permis accesul pentru că nu purta mască și nu făcuse testul anticovid), cu scopul, după cum susținea el, să aplice o amendă directoarei, în valoare de 2,7 milioane de euro!

Printre cele susținute de el, se numără și faptul că aplică amenzi, conform unei proceduri bine stabilite, prin înmânarea contractului ”Comitetului Local al Coadministratorilor Greci Indigeni Autohtoni”, făcând - în afara oricărui raționament logic - afirmația incredibilă că acest contract a fost semnat și acceptat de însuși ministrul educației, prin adoptare tacită. Conținutul hârtiilor pe care le căra cu el este pur și simplu... delirant.

Părintele negaționist s-a prezentat la școală și, după cum a declarat pentru GRTimes, a mers pentru a face o ”înmânare a contractului Grecilor Indigeni Autohtoni, cu un act de atestare a transmiterii și cu număr de înregistrare” pentru a continua aplicarea amenzii pe motiv de încălcare a drepturilor sale, după cum susține el, de către directoarea școlii. ”Voi lăsa contractul nostru, voi lua număr de înregistrare și o voi informa pe directoare care trebuia să fi fost deja informată de Niki Kerameos (ministrul educației n.trad.), întrucât a semnat și a acceptat termenii contractului nostru. L-a acceptat tacit, după trecerea a 60 de zile, iar accceptarea are de trei ori mai multă putere decât orice altceva semnat de cineva pe o hârtie”, mai spune tatăl negaționist.





Un nou caz în Creta





Scena a fost repetată astăzi de către un angajat nevaccinat al Primăriei Minoa Pediada din Creta. Angajata în cauză (fizioterapeut) a fost reclamată de către primărie, pentru că, deși era nevaccinată și se afla în regim de suspendare a activității, a continuat să meargă la muncă. Aceasta s-a baricadat împreună cu soțul ei în Centrul pentru îngrijirea persoanelo în vârstă, refuzând să plece. Potrivit presei locale, angajata a schimbat încuietoarea centrului pentru a nu mai putea intra nimeni în clădire!

În ciuda apelurilor făcute de viceprimar de a părăsi clădirea, aceasta a început să mute mobilierul și tot ce găsea în cale, strigând în același timp că este ”indigen autohton și nimeni nu are dreptul de a o scoate din clădire...”.

Angajata a susținut și ea că acționează pe baza Proclamației ”Grecilor Indigeni Autohtoni” care invocă așa-zise hotărâri judecătorești internaționale și acționează în diverse regiuni ale țării, susținând că pot, prin astfel de hârtii, să revoce decizii ale instituțiilor statului.

În cele din urmă, poliția a reușit să intre în centrul respectiv și să o aresteze pe angajată, care a fost dusă la secția de poliție, în prezența unui procuror.