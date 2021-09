La o zi după tentativa de asasinat, Parlamentul Ucrainei adoptă legea anti-oligarhi

Legea, care a fost votată într-o primă lectură în iulie, definește termenul de ”oligarh”, iar cei care se înscriu în această clasificare au interdicția de a finanța partide politice sau de a participa la procesul de privatizare.Legea trebuia să treacă prin două voturi ale Parlamentului, iar acum poate merge la președinte spre promulgare.În favoarea actului normativ au votat 279 de parlamentari din totalul de 450 de mandate.Echipa lui Zelenski a sugerat miercuri că tentativa de asasinat ar putea fi expresia furiei grupărilor de interese față de aceste reforme. Nu mai puțin de 10 gloanțe au fost trase miercuri asupra mașinii în care se afla consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o tentativă de asasinat, șoferul autoturismului fiind rănit, potrivit poliției.Zelenski, care a câștigat alegerile cu promisiunea de a elibera țara de sub controlul oligarhilor și de a lupta împotriva corupției, nu se află în țară, fiind prezent la lucrările Adunării Generale a ONU. ”Sincer, nu știu cine este în spate. Or fi puteri interne, or fi puteri externe? (..) Reacția noastră va fi puternică”, a avertizat președintele Ucrainei A fost deschisă o anchetă pentru crimă cu premeditare.O televiziune locală a susținut că scaunul șoferului prezenta nu mai puțin de 19 urme de gloanțe.Serhi Shefir, 57 de ani, nu a fost rănit. Acesta este considerat un apropiat al președintelui Zelenski, fiind șeful grupului de consilieri.Administrația prezidențială a fost informată imediat în legătură cu tentativa de asasinat. "Acest atac deschis, deliberat și extrem de violent cu arme automate nu poate fi calificat altfel decât o tentativă de asasinare a unuia dintre membrii cheie ai echipei”, a declarat un alt consilier al președinției Mikhailo Podoliak."Evident, noi asociem acest atac cu o campanie agresivă și militantă împotriva politicilor duse de șeful statului”, a mai precizat Podoliak citat de Interfax Ucraina. "Politica președintelui care are drept țintă transformarea fundamentală a statului va rămâne neschimbată”, a mai declarat el pentru Reuters, promițând că vor fi însăprite măsurile împotriva oligarhilor.Shefir este un mai vechi colaborator al actualului președinte, de pe vremea când acesta juca într-un serial de comedie ce parodia viața politică din Ucraina.De altfel, Shefir a produs și a scris scenariul serialului "Servant of the People” (Slujitorul poporului), serial în care actorul Zelenski interpreta rolul unui profesor care ajunge președinte, rol ce avea să-i aducă și succesul în viața politică reală.Serialul a fost produs de compania "Kvartal 95" fondată de Shefir împreună cu fratele său, Boris, și cu Volodimir Zelenski în 2003. Shefir s-a născut în orașul industrial Krivoi Rog și a studiat metalurgia, însă în studenție s-a reorientat către comedie împreună cu fratele său Boris și au început un popularul show KVN.