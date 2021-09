Criza submarinelor: Germania avertizează că există o pierdere de încredere față de SUA iar Franța se bucură de sprijinul UE

După decizia de a părăsi UE, Marea Britanie caută și ea un rol principal în arena mondială.









Tratative legate de Brexit și de comerțul cu Australia



Semnalând în mod concret indignarea organizației, ambasadorii UE și-au amânat pregătirile în vederea inaugurării unui consiliu pe probleme de comerț și tehnologie programat pe 29 septembrie cu Statele Unite, după ce reuniunea fusese trâmbițată drept un mare pas înainte pentru alianța transatlantică.„Unul dintre statele noastre membre a fost tratat într-un mod inacceptabil, astfel încât trebuie să știm ce s-a întâmplat și de ce”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, luând apărarea Franței.Doi diplomați au declarat pentru agenția Reuters că forul executiv al UE a cerut ca discuțiile pregătitoare în vederea consiliul pe probleme de comerț și tehnologie convenit cu SUA să fie scoase de pe agenda programată miercuri.Franța a declarat că analizează toate opțiunile care îi stau la dispoziție pentru a riposta în fața gestului Australiei de a anula un contract în valoare de 49 miliarde dolari vizând livrarea unui submarin, iar cel mai important aliat al său din UE, Germania, i s-a alăturat, afirmând că Washingtonul și Canberra au slăbit încrederea între aliați, o încredere care, în opinia sa, va fi greu de refăcut.„Nu ne putem baza exclusiv pe alții, dar trebuie să cooperăm, trebuie să ne depășim diferendele (în sânul UE) și trebuie să ne pronunțăm într-un singur glas”, le-a declarat reporterilor Michael Roth, ministrul german pentru relații europene, după o reuniune avută cu omologii săi la Bruxelles.„Trebuie să ne așezăm cu toții în jurul mesei, încrederea trebuie consolidată or, este evident că asta nu va fi ușor. Dar trebuie să ne aducem o contribuție constructivă”, a mai adăugat el.Disputa survine după ce, potrivit aliaților europeni din cadrul NATO, Washingtonul nu a comunicat și nu s-a consultat în timpul haoticei retrageri occidentale din Afganistan.Australia afirmă că oferta Statelor Unite vizând accesul la tehnologia lor nucleară în vederea producerii unor submarine cu combustibil nuclear a fost prea avantajoasă ca să poată fi refuzată. După Marea Britanie în 1958, Australia va fi cea de-a doua țară care va beneficia de o tehnologie care îi va permite guvernului din Canberra să ajute Washingtonul pentru a împiedica supremația militară a Chinei.Australia a anunțat că își va anula comanda vizând primirea unor submarine convenționale din Franța, submarine bazate pe motoare electrice diesel, în schimbul unui nou parteneriat de securitate. cunoscut sub numele de AUKUS.Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, afirmă că dorește să afle de ce țara sa, care dispune de o puternică prezență militară în regiunea indo-pacifică, a fost lăsată complet ‚în beznă’. Șeful diplomației din UE nu a fost nici el consultat, în pofida strânselor relații de ordin istoric, cultural, economic și de securitate dintre Europa, Australia și Statele Unite.Disputele au pus totodată sub semnul întrebării și tratativele pe tema liberului schimb dintre UE, cel mai mare bloc comercial din lume, și Australia. În prezent, părțile se află în negocieri, următoarea rundă fiind programată în luna octombrie. Nu se știe însă dacă ele vor mai continua.Ministrul francez pentru relații europene, Clement Beaune, a spus că relațiile cu Australia sunt acum ‚foarte dificile’.„Nu putem să ne comportăm ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Trebuie să examinăm toate opțiunile”, le-a declarat el reporterilor, la Bruxelles. Reuniți la New York (!), miniștrii de externe din UE și-au exprimat și ei solidaritatea față de Franța.Beaune a salutat sprijinul UE, subliniind că este vorba și de o problemă europeană, nu doar despre o problemă franceză, iar organizația trebuie să se arate mai fermă în apărarea intereselor sale, deși nu se știe ce măsuri ar putea lua ea atât de repede.Beaune a mai spus că incidentul marchează o nouă erodare a încrederii în Marea Britanie după Brexit. El a arătat totodată că Marea Britanie nu aplică în mod corect nici obligațiile ce-i revin în acordul comercial dintre EU și ea în privința pescuitului sau în privința protocolului vizând comerțul din Irlanda de Nord.„Nu poți să spui că respecți doar lucrurile care îți convin și renunți la cele care nu le plac britanicilor. În consecință, încrederea, consecvența și respectarea acordurilor sunt, cred eu, esențiale”, a mai spus el.