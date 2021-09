Top 10 cele mai sigure orașe din lume: Metropolele asiatice, depășite pentru prima dată de o capitală europeană

Copenhaga, prima în topul orașe sigure

Toronto și Singapore, locul 2 și 3 în Safe Cities Index

Aceasta poate fi explicația schimbărilor majore din prima parte a topului Safe Cities realizat de Economist Intelligence Unit, index care clasează 60 de destinații internaționale din punct de vedere al securității digitale, sănătății, infrastructurii, siguranței naționale, dar și a securității de mediu, o nouă categorie introdusă de anul acesta.Dacă orașe asiatice precum Tokyo, Singapore sau Osaka au ocupat încontinuu, an după an, primele locuri din top, pe prima poziție din 2021 este o destinație europeană.Copenhaga a fost declarat cel mai sigur oraș din lume pentru prima dată, cumulând 82,4 puncte din 100 în raportul anual al Safe Cities.Capitala Danemarcei a sărit de pe locul opt ocupat în 2019 până pe primul, grație în principal introducerii secțiunii de securitate a mediului, unde orașul a punctat deosebit de bine, dar și la categoria siguranță personală.”Unul dintre factorii care fac din Copenhaga un oraș sigur este rata scăzută a criminalității, acum la cel mai redus nivel din peste un deceniu”, a spus Lars Weiss, primar al capitalei daneze.”Copenhaga este, de asemenea, caracterizată de o mare coeziune socială și de diferență relativ mică de avuție (dintre locuitorii ei). Este un oraș mixt în care ajutorul de la curățenie și directorul executiv se întâlnesc la supermarket și au copiii la aceeași școală”, a adăugat primarul.Orașul canadian Toronto a ratat de puțin vârful topului, preluând locul secund cu 82,2 puncte, iar Singapore s-a clasat pe 3, cu 80,7 puncte. Deși Sydney a fost doar al patrulea, cu 80,1 puncte, acest oraș asutralian a fost primul la categoria securitate digitală, iar câștigătorul din 2019, Tokyo a primit 80,0 puncte și a fost plasat pe poziția a cincea.Capitala olandeză Amsterdam a fost a șasea, cu 79,3 puncte, iar orașul neozeelandez Wellington al șaptelea, cu 79 de puncte, plus lider în categoria securitate a mediului. Hong Kong și Melbourne împart locul 8 după ce au primit câte 78,6 puncte fiecare, iar Stockholm (Suedia) încheie top 10 cu 77,8 puncte.Primul oraș american din listă este New York, ce împarte locul 11 cu Barcelona (ambele cu 77,8 puncte). Washingtonul este aproape, pe locul 14, iar Londra și San Francisco sunt amândouă pe poziția 15.Ultimele 5 locuri din cele 60 ale indexului orașelor sigure sunt ocupate de Lagos (Nigeria), Cairo (Egipt), Caracas (Venezuela), KArachi (Pakistan) și Yangon (Myanmar). Nici Bucureștiul, nici alt oraș românesc nu a fost luat în considerare în acest top.De menționat că șase orașe - Amsterdam, Melbourne, Tokyo, Toronto, Singapore și Sydney au fost în top 10 în fiecare an de la lansarea raportului, în 2015, și până acum, în timp ce Copenhaga a apărut în primele zece abia din 2019.