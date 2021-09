VIDEO Alegeri parlamentare Rusia: Gerard Depardieu, care are și cetățenie rusă, a votat la Ambasadă Rusiei din Paris

Actorul francez Gerard Depardieu, căruia i s-a acordat cetățenie rusă în 2013 prin decret prezidențial, a votat la Alegerile pentru Duma de Stat la Ambasada Rusiei din Paris, în timp ce soţia opozantului Kremlinului Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a anunțat și ea că și-a exprimat votul.

Actorul francez Gerard Depardieu, care are şi cetăţenie rusă, a votat la ambasada Rusiei la Paris.

In other news, Russian national Gérard Depardieu has arrived at the embassy in Paris to cast his vote in the State Duma election pic.twitter.com/jCsROse75p