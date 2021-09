VIDEO Marșul Egalității în Ucraina: Mii de oameni au participat la parada LGBTQ / La eveniment au luat parte și soldați pentru a atrage atenția că și în Armată există persoane homosexuale

Mii de persoane, inclusiv soldați și diplomați, au mărșăluit pașnic prin capitala Ucrainei duminică ­într-o paradă LGBTQ+ care are loc anual în ciuda opoziției față de eveniment care a fost anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Reuters.

Organizatorii au declarat că aproximativ 7.000 de persoane au participat la marșul Egalității din acest an, comparativ cu 8.000 în 2019, care a înregistrat cea mai mare participare la primul eveniment de acest gen de acum acum un deceniu, în ciuda opoziției grupurilor religioase și naționaliste.

Homofobia este răspândită în Ucraina, potrivit unui sondaj al grupului sociologic „Rating” publicat în august, în care se spunea că 47% dintre respondenți au o părere negativă asupra comunității LGBTQ +.

so much beautiful and young queerness at today’s @KyivPride. so proud of their vigor, tenacity and unapologetic pride. ukraine’s democracy is in very good hands#KyivPride pic.twitter.com/bfBpR99i8x