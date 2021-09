Dezvăluiri privind viața secretă a șefului diplomației ruse Serghei Lavrov: Yachturi, mită, nepotism și o amantă influentă / Navalnîi a redistribuit povestea

Alegeri Rusia

Top Russian Diplomat’s Secret Life With Millionaire Mistress Exposed https://t.co/HxLR1bAXsw — Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2021

Salariu modest

Demisii la minister

Ancheta intitluată “Yachturi, mită și o amantă. Ce ascunde ministrul Lavrov” vorbește despre viața secretă și luxoasă de care se bucură cuplul, inclusiv călătoriile cu yachtul deținut de oligarhul Oleg Deripaska.Potrivit unor surse citate de iStories și preluate de mai multe platforme inclusiv de The Daily Beast , Svetlana Polyakova a lucrat la MAE rus din 2014 și are o lungă și foarte apropiată relație cu șeful diplomației, Serghei Lavrov, 71 de ani, căsătorit și tatăl unei fete.iStories a relatat că Polyakova și familia sa dețin proprietăți în Rusia și Marea Britanie în valoare de peste 13,7 milioane de dolari, pe lângă o întreagă colecție de mașini de lux.Problema este că aceste proprietăți nu pot fi justificate având în vedere salariul modest pe care îl câștigă Polyakova de la MAE rus sau banii obținuți din alte mici afaceri pe care le deține.Presa vorbește despre influența pe care aceasta o are la nivelul MAE și despre nepotismul practicat, femeia reușind să își angajeze în minister mai mulți prieteni.Înalții funcționari din minister care au îndrăznit să se opună numirilor au fost siliți să demisioneze, potrivit surselor citate de iStories.Un detaliu privind relația dintre cei doi: mai mulți cunoscuți o au salvată în agenda telefonului cu numele de “Svetlana Lavrova”.Potrivit datelor obținute de iStories, cuplul a călătorit de mai multe ori împreună, inclusiv la reședința din Sochi unde femeia ar deține un apartament estimat la 685.750 dolari într-o clădire rezidențială de pe coasta Mării Negre. Polyakova mai deține un apartament într-o zonă centrală esitmat la 9,5 milioane dolari.Fiica sa a urmat cursurile la Imperial College Business School din Londra și este în prezent rezident în Marea Britanie și deține, la rândul ei, un apartament luxos.