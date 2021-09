Viktor Orban: Ungaria va fi printre puținele țări care vor rămâne în UE, dacă se dezintegrează. Trebuie să susținem Uniunea, indiferent ce fisuri apar

Foto: Profimedia Images via Digi24

Premierul conservator naţionalist a asigurat că pentru ţara sa - care este beneficiar net al fondurilor UE - principalul motiv al rămânerii în Uniune nu îl reprezintă banii care vin de la Bruxelles."Dacă ne uităm la întregul an, primim mai mulţi bani de la Bruxelles decât plătim. Dar dacă scădem suma pe care o repatriază în fiecare an companiile occidentale, balanţa este negativă", a menţionat el pe postul public de radio, potrivit Reuters citată de Agerpres."UE este importantă pentru noi pentru că îi furnizează Ungariei o piaţă. Trebuie să susţinem UE şi să rămânem în ea. Din acest motiv, indiferent de fisurile care vor apărea, noi ne vom afla printre puţinii care vor rămâne în Uniune, dacă va lua sfârşit vreodată", a subliniat premierul ungar.Viktor Orban, pe care îl aşteaptă anul viitor un scrutin ce se anunţă intens contestat, a reuşit să atragă investiţii majore în industria automobilelor şi producătoare, ce au susţinut creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, contribuind la o crearea unei imagini bune pentru guvernul său sub aspectul managementului economic.El a menţionat că anul acesta creşterea economică va trece probabil de 5,5%. Viktor Orban le va prezenta deputaţilor proiectele guvernamentale în cadrul şedinţei inaugurale a sesiunii de toamnă a legislativului, luni.Pe de altă parte, Ungaria, precum şi Polonia se află în dispută cu Bruxellesul în aspecte care merg de la libertatea presei la drepturile comunităţii LGBT, iar în iulie a.c. Comisia Europeană a lansat o procedură legală împotriva lor în legătură cu o serie de măsuri adoptate la Budapesta şi Varşovia şi despre care UE susţine că discriminează comunitatea gay, aminteşte Reuters.