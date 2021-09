Interviul cu Lady Di în 1995: poliția își confirmă decizia de a nu deschide o anchetă penală împotriva jurnalistului Bashir

Scotland Yard a confirmat miercuri decizia de a nu deschide o anchetă penală pentru un interviu șocant acordat în 1995 de prințesa Diana unui jurnalist de la BBC, Martin Bashir, ale cărui metode „înșelătoare” au fost denunțate într-un raport independent, potrivit AFP.

Poliția din Londra anunțase anterior în martie că nu va deschide o anchetă, dar a analizat din nou problema în urma publicării în mai a unui raport independent, scris de fostul judecător al instanței supreme, John Dyson.

De ce este controversat interviul?

Concret, fratele Dianei, Charles Spencer, a susţinut că Martin Bashir îi prezentase extrase de cont - care s-au dovedit a fi false - dovedind că serviciile de securitate plăteau două persoane la Curtea regală pentru a o spiona pe sora sa. Acesta este ceea ce l-a determinat, potrivit lui, să-l prezinte pe jurnalist prinţesei Diana, scrie BBC

După publicarea acestui raport, „anchetatorii specializați au evaluat conținutul acestuia și au examinat cu atenție legea”, a declarat poliția într-un comunicat.

Dar anchetatorii „nu au identificat nicio dovadă a unei activități care constituie infracțiune și, prin urmare, nu vor iniția nicio urmărire”.

În seara zilei de 20 noiembrie 1995, BBC a difuzat un interviu de cincizeci și cinci de minute cu Diana, prințesa de Țara Galilor, pe „Panorama”, programul său de știri de investigație.



Interviul fusese făcut în mare secret. Doar o mână de oameni de la BBC știau de existența sa. Acesta îi fusese ascuns chiar și președintele radiodifuzorului, Marmaduke Hussey, deoarece soția lui era doamna de serviciu a reginei. Interviul a propulsat cariera lui Martin Bashir, acum în vârstă de 58 de ani, și a avut efectul unei bombe. Prințesa, care a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997, urmărită de paparazzi, a afirmat în special că există „trei persoane” în căsătoria ei – fâcând referire la relația pe care Charles a avut-o cu Camilla Parker Bowles - și a recunoscut că are o o aventură cu căpitanul James Hewitt, ofițer de cavalerie.



Nu era sigură că Charles va fi vreodată rege. Replicile ei de atunci: „Ei bine, am fost trei în această căsătorie, deci a fost cam aglomerată”, referindu-se la Camilla Parker Bowles, acum soția lui Charles; „Mi-ar plăcea să fiu regina inimii oamenilor” – pot fi recitate cu ușurință de o mulțime de oameni și un sfert de secol mai târziu, scrie The New Yorker. De asemenea, ea i-a mărturisit că suferă de bulimie.



Dar intervievatorul a fost acuzat că a falsificat documente pentru a obține acest interviu. În raportul său, John Dyson a confirmat această versiune.

După acest interviu, Martin Bashir și-a continuat cariera în Statele Unite înainte de a se întoarce în Regatul Unit pentru a lucra pentru BBC, până la demisia sa. Pe lângă Lady Di, l-a intervievat și pe Michael Jackson pentru un documentar realizat în 2003 pentru ITV.



Starul pop, acum decedat, s-a plâns la instituția de reglementare a audiovizualului britanic, acuzându-l pe Martin Bashir că a dat o imagine distorsionată a comportamentului său ca tată.

La mijlocul lunii mai, BBC a anunțat plecarea din motive de sănătate a lui Martin Bashir, care se ocupa editorial de secțiunea Religie a grupului încă din 2016.

