​​VIDEO Afganistan: Bani cash și lingouri de aur în valoare de 12,3 milioane de dolari ar fi fost găsite la foşti demnitari

„Banii găsiţi provin de la lideri de rang înalt din fostul Guvern, precum (fostul vicepreşedinte) Amrullah Saleh, şi de la anumite agenţii în domeniul securităţii care-i păstrau în lichid sau în aur în birourile lor”, a precizat într-un comunicat Banca centrală afgană, conform AFP și News.ro.

„Emiratul Islamic” - numele dat Afganistanului de către talibani - a transferat totul „în case de bani naţionale”, în numele „transparenţei”, subliniază banca.

This huge haul of money ($6.5m) and gold was found hidden inside the Kabul residence of Amrullah Saleh - the former vice president of Afghanistan. pic.twitter.com/MPQW6x44qy