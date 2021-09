„Impozitați-i pe bogați”, tonul stabilit de democrați pentru reforma fiscală a lui Biden / Rochia lui Cortez și cuantumul impozitelor pentru bogați

"Taxează bogatul". Sloganul afișat pe o rochie de Alexandria Ocasio-Cortez, o figură de stânga a Partidului Democrat American, a dat tonul obiectivului proiectului de lege privind reforma fiscală a lui Joe Biden, în curs de examinare în Congres, potrivit AFP.





Membrul ales din New York al Camerei Reprezentanților a făcut senzație luni seara la gala Metropolitan Museum of Art (Met), apărând într-o rochie albă de seară pe care era ștampilată cu litere roșii stacojii: „TAX The Rich”.





Cu câteva ore mai devreme, democrații din Cameră își prezentaseră proiectul care include majorări de impozite pentru cei mai bogați americani și companii mari, inversând astfel reducerile făcute în 2017 sub Donald Trump.





„Nu vreau să pedepsesc succesul nimănui, dar cei bogați s-au bucurat de scăderi fiscale prea mult timp, spre deosebire de clasa de mijloc, a scris pe Twitter Joe Biden marți.





"Intenționez să promovez una dintre cele mai mari reduceri de impozite realizate vreodată pentru clasa de mijloc, care va fi finanțată prin faptul că cei din partea de sus a scării economice își vor plăti partea echitabilă", a continuat președintele SUA.





Alexandria Ocasio-Cortez a lămurit rapid pe conturile ei de Twitter și Instagram că nu a plătit niciun ban din cei 35.000 de dolari ca taxă pentru a participa la evenimentul ultra-social și de neratat al întregului New York.





„Înainte ca dușmanii să se dezlănțuie, new-yorkezii aleși sunt invitați în mod regulat și participă la Met din cauza responsabilităților (lor) în supravegherea și sprijinirea instituțiilor culturale ale orașului”, a explicat ea.

The medium is the message. pic.twitter.com/b4Ssr6HkYR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 14, 2021





Finanțarea reformelor sociale / Cu cât se vor mări impozitele pentru bogați

Cu rochia sa, Alexandria Ocasio-Cortez a pus imediat presiune pe democrații care au început negocierile și trebuie acum să găsească un consens cu privire la textul care va fi supus la vot.





Potrivit proiectului de lege publicat de Comitetul pentru impozitul pe locuințe controlat de democrați („Ways & Means”), impozitele pe gospodăriile americane cu venituri superioare ar trece de la 37% la 39,6%, acest impozit fiind chiar mai mare pentru persoanele care câștigă 400.000 USD pe an și 450.000 USD pentru cuplurile căsătorite.





Impozitul pe companiile care realizează profituri anuale de peste 5 milioane de dolari ar trece de la 21% la 26,5%.





Această rată este mai mică decât cea planificată de președintele Biden în proiectul său de reformă fiscală (28%), dar mai mare decât cea propusă de senatorul democrat Joe Manchin (25%) al cărui sprijin va fi decisiv.





Cota impozitului pe profit a fost redusă de la 35% la 21% în timpul reformei fiscale majore a președintelui republican Donald Trump.





Reforma lui Joe Biden ar trebui să finanțeze în mare măsură planul său titanic de reformă socială, în valoare de 3,5 trilioane de dolari pe parcursul a zece ani.





Însă, conform estimărilor Comitetului mixt pentru impozite, un comitet non-partizian al Congresului, acest proiect ar injecta doar 2,1 trilioane de dolari în același timp.