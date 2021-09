Moartea domnului Lăzărescu, varianta americană și cât se poate de reală: Un pacient a murit de inimă după ce 43 de spitale au refuzat să-l interneze din cauza crizei Covid-19

Pacientul cardiac din Cullman, Alabama, a murit într-un spital din Mississippi, la o distanță de 200 de mile de casă, pentru că familia nu a putut găsi niciun pat liber la spitalele din apropiere, după cum a povestit ulterior fiica sa, pentru The Washington Post.După moartea bărbatului, familia a transmis un mesaj în care îndemna lumea să se vaccineze împotriva Covid-19 pentru a evita astfel supraaglomerarea spitalelor și pentru a preveni situații similiare cu cea a lui Ray DeMonia care nu a mai putut fi salvat din cauza lipsei de resurse medicale."În amintirea lui Ray, vă rugăm să vă vaccinați dacă nu ați făcut-o, într-un efort de a menține disponibile serviciile medicale de urgență”, a transmis familia pacientului."Din cauza pandemiei de Covid-19, serviciul de urgență a contactat 43 de spitale din 3 state în căutarea unui pat la terapie intensivă coronarieni și, în cele din urmă, a reușit să găsească unul în Meridian, Mississippi. Ray nu ar dori ca nicio altă familie să mai treacă prin ce a trecut el”, a mai transmis familia într-un necrolog.DeMonia a fost internat la Centrul Medical Regional din Cullman pe 23 august, pentru că avea probleme cardiace, a relatat fiica bărbatului Raven DeMonia pentru the Post.După 12 ore, mama sa a primit un apel telefonic de la centrul medical în care i s-a comunicat că pacientul are nevoie să fie internat la terapie intensivă pentru cardiaci și nu au putut găsi niciun pat liber la niciunul dintre cele 43 de spitale la care au sunat.În cele din urmă a putut fi identificat un pat liber la Rush Foundation Hospital din Meridian, Mississippi, însă distanța era atât de mare încât a fost nevoie ca pacientul, deși în stare gravă, să fie transportat pe calea aerului."Nu-mi venea să cred când am auzit. Cum? Ce vreți să spuneți?”, povestește fiica.Din motive ce țin de protecția datelor private, un purtător de cuvânt al Centrului Medical Regional Cullman a confirmat că a avut un pacient cu numele respectiv și că acesta a fost transferat la altă unitate medicală, însă nu au oferit detalii.