Scandal în Germania, în prag de alegeri: Razia de la ministerul Finanțelor condus de candidatul la cancelar, Olaf Scholz și suspiciunile de spălare de bani. Cine este responsabil?

Pentru campania electorală a candidatului cancelarului SPD, Olaf Scholz, nu a fost un semn bun faptul că procuratura publică i-a percheziționat ministerul joi, 9 septembrie. Angajații Unității de Informații Financiare (Financial Intelligence Unit - FIU), o unitate specială a Biroului vamal împotriva spălării banilor, sunt acum cercetați pentru că nu ar fi transmis poliției zeci de rapoarte privitoare la tranzacții suspecte. Unitatea specială este subordonată Ministerul Finanțelor condus de Scholz. Acesta este acum facut responsabil pentru eșecul unității.Potrivit informațiilor furnizate de agenția de știri AFP și preluate în presa germană, parchetul Osnabrück desfășoară de mai mult timp o anchetă privind presupusele fraude în FIU. În timpul perchezițiilor efectuate la Administrația Federală a Vămilor, au fost securizate documente care dezvăluiau informații despre „o comunicare extinsă” între FIU și cele două ministere federale. Acum trebuie examinat dacă conducerea sau cei responsabili pentru ministere au fost implicați în deciziile FIU.FIU a fost subordonat Ministerului Finanțelor din 2017, după trecerea de la Biroul Federal de Poliție Penală, la Vamă. De atunci, critica asupra unității speciale s-a întețit: ofițerii ar acționa prea încet, rapoartele ar fi adesea incorecte. Anul trecut, un purtător de cuvânt vamal a declarat pentru Focus că s-au înregistrat progrese în această unitate: personalul a fost mărit, iar anchetatorii financiari au primit acces extins la bazele de date ale poliției, pentru a se facilita anchetele. "Acest lucru va contribui la îmbunătățirea în continuare a activității FIU", a spus purtătorul de cuvânt.Șeful Federației Criminaliștilor germani (BDK), Sebastian Fiedler, este însă de altă părere. Potrivit acestuia, reprezentanții FIU si-ar fi cosmetizat eșecul la mai multe audieri în Bundestag sau în comitetul de finanțe din Renania de Nord-Westfalia. După cum explică Fiedler, în ultimii ani multe cazuri au fost raportate poliției prea târziu sau deloc. Un motiv ar fi fost faptul ca nu este suficient personal.Din rândurile opoziției și al CDU, ministrul finanțelor, Olaf Scholz, a fost facut responsabil pentru neregulile din unitatea specială. O serie de politicienii de la Verzi, FDP și Partidul Stângii îl acuzaseră anterior pe Scholz de „responsabilitate politică generală” pentru „nereguli constante la FIU”. După percheziția de joi, Verzii, FDP și Stânga au anunțat vineri că vor solicita o ședință specială a Comitetului de Finanțe, relatează Frankfurter Rundschau „Am dori să-l invităm pe ministrul finanțelor, Olaf Scholz, care are responsabilitatea politică generală pentru plângerile în curs la FIU, să ia poziție și să clarifice situația în detaliu", au explicat președinții Lisa Paus (Verzi), Stefan Liebich (Stânga) și Markus Herbrand (FDP).Și din partea candidatului la cancelar al Uniunii, Armin Laschet, au venit critici. Laschet a spus că la ministerul vizat ar fi fost corect să se asigure sprijin Parchetului și nu să se inducă îndoieli asupra statului de drept. Pe fondul investigațiilor împotriva unității speciale vamale FIU, candidatul la cancelar al SPD, Olaf Scholz, a subliniat că, în calitate de ministru de finanțe, a extins și îmbunătățit unitatea."Am preluat o autoritate cu aproximativ 160 de angajați și m-am asigurat că astăzi a crescut la aproape 500", a declarat Scholz pentru Tagesschau.de . "Ea va continua să crească, până la peste 700". Ca răspuns la critici, Scholz a răspuns: „Mi se pare remarcabil faptul că CDU / CSU aparent nu mai are probleme proprii”.Scholz a adăugat: „Am oferit o nouă structură de management, ne-am asigurat că acolo se creează un IT modern și am asigurat, prin mai multe propuneri legislative, că FIU primește competențele necesare." Aceasta este baza pentru „ca sa putem combate mai bine spălarea banilor, finanțarea terorismului si toate aceste lucruri, cu o autoritate bine poziționată”.