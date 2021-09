Israelul acuză Iranul că antrenează celule teroriste să folosească drone

''Iranul a dezvoltat un desfăşurat prin care-l ajută să-şi atingă obiectivele economice, politice şi militare'', a spus Gantz la conferinţa anuală a Institutului Internaţional pentru Luptă împotriva Terorismului de la Universitatea Reichman.Potrivit ministrului israelian, drone fabricate în Iran sunt distribuite în Yemen, Irak, Siria şi Liban, unde Teheranul are relaţii apropiate cu miliţii şiite şi grupări armate satelit, el acuzând în plus Iranul că încearcă să transmită cunoştinţe tehnice necesare producerii de drone şi în Fâşia Gaza, unde are legături cu organizaţiile islamiste Hamas şi Jihadul Islamic.Potrivit Israelului, SUA şi Marii Britanii, iranienii se află în spatele atacului cu dronă comis la sfârşitul lunii iulie în Marea Arabiei asupra petrolierului Mercer Street operat de o companie israeliană, atac soldat cu moartea a doi membri ai echipajului, un român şi un britanic, în timp ce Teheranul neagă orice implicare.Anul acesta s-au înregistrat mai multe atacuri asupra unor nave israeliene şi iraniene, în contextul războiului ascuns pe care-l duc cele două ţări şi care a inclus de asemenea sabotaje asupra unor instalaţii nucleare iraniene. (Sursa: Agerpres)