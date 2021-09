Planul amplu de reformă al lui Biden poate fi blocat de senatorul democrat Manchin / Cum s-a ajuns aici

Joe Biden, a cărui popularitate a scăzut serios după retragerea haotică americană din Afganistan, se bazează pe succesul unui plan gigantic de reforme sociale pentru a recâștiga popularitatea pierdută, dar speranțele sale sunt amenințate de poziția senatorului democrat moderat Joe Manchin, care și-a repetat opoziția duminică față de acest plan, scrie AFP.





După comemorările solemne ale a celei de-a 20-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie, politica internă și-a reintrat în drepturi săptămâna aceasta în Congres cu arbitrajele așteptate miercuri de diferitelor comisii parlamentare pentru marele proiect social care urmează să marcheze președinția lui Biden.





Numit „Construiți din nou mai bine”, planul prevede investiții de 3.500 miliarde de dolari pe parcursul a zece ani pentru „transformarea” societății americane: grădinițe gratuite, acces mai bun la sănătate, investiții în locuințe sociale, regularizări ale situației imigranților și lupta împotriva schimbărilor climatice.





Având în vedere opoziția republicană, democrații vor trebui să treacă proiectul cu voturile lor în această toamnă. Ei controlează Congresul, dar majoritatea lor este slabă în Senat, cu 50 aleși din 100, iar un singur vot democrat poate duce la prăbușirea marelui proiect al lui Joe Biden.





Joe Manchin, un susținător al colegului său centrist Kyrsten Sinema care cere o sumă mai aproape de 1.000 sau 1.500 miliarde de dolari, are, prin urmare, un mijloc extraordinar de presiune pentru a obține concesii.





Senatorul din Virginia de Vest, unul dintre cele mai sărace state din țară și câștigat de Donald Trump, a făcut turul emisiunilor tv duminică pentru a-și face auzit mesajul.





„Nu voi putea susține 3.500 miliarde”, a repetat el.





"Nu trebuie să ne grăbim și să-l finalizăm într-o săptămână", a spus el la NBC, răspunzând liderului majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, care a spus că dorește să avanseze „fără a încetini” adoptarea textului .

Joe Manchin cere mai mult timp pentru analiză stârnind furia multor democrați

Joe Manchin și-a motivat pasul amintind pericolul unei inflații „încă foarte puternică și galopantă” care a crescut „prețul benzinei și al cumpărăturilor” pentru locuitorii statului său, o pandemie care nu e încă stopată, valoarea datoriei americane, incertitudinea cu privire la viitoarele crize internaționale, ca să nu mai vorbim de fondurile necheltuite dintr-un pachet anterior de ajutor economic de urgență al administrației Biden.





"Am aprobat 5,4 trilioane de dolari pentru un an și jumătate și o mulțime din acești bani sunt încă necheltuiți, nimeni nu va rămâne în urmă în acest an și pentru o mare parte din anul viitor", a adăugat el pe ABC.





„Nu înțeleg de ce nu ne putem să ne alocăm mai mult timp, deliberăm și lucrăm”, s-a apărat senatorul, asigurând că nu va fi „singurul” care va vota împotriva textului dacă nu va fi modificat.





Opoziția sa i-a enervat pe cei mai de stânga democrați precum Alexandria Ocasio-Cortez, care l-au acuzat că este aproape de marile grupuri petroliere și susținători ai combustibililor fosili.





Pentru a pune presiune pe Joe Manchin, mai mulți democrați aleși au amenințat că vor bloca un alt proiect major care ar trebui să marcheze mandatul lui Biden, care prevede investiții masive pentru modernizarea infrastructurii, aflat în prezent în discuție în Camera Reprezentanților.





Textul a fost deja adoptat în Senat grație voturilor a 19 republicani după negocieri intense conduse de Kyrsten Sinema.





"Dacă vor juca un joc politic cu nevoile Americii, vă pot spune că America va da înapoi", a răspuns Joe Manchin la CNN.





Dimpotrivă, senatorul progresist independent Bernie Sanders a asigurat duminică că susține această strategie de blocare, denunțând în schimb presiunea „deloc acceptabilă” pusă de Joe Manchin.





Cele două proiecte de lege au fost legate intrinsec de la începutul discuțiilor în Congres și „ar fi groaznic pentru americani dacă cele două proiecte de lege eșuează”, a insistat el pentru CNN.