Papa Francisc - Prima călătorie în străinătate după intervenţia chirurgicală din iulie îi va testa sănătatea şi diplomaţia

Papa Francisc va petrece şapte ore la Budapesta, duminică, înainte de a porni, pentru următoarele trei zile, în Slovacia.Itinerariul asimetric sugerează că Francisc a dorit să evite să îi ofere lui Orban ocazia de a se lăuda cu o vizită de stat a unui papă.Organizatorii călătoriei au insistat că Suveranul Pontif nu ignoră Ungaria, remarcând că biserica ungară şi statul l-au invitat doar să încheie o conferinţă internaţională duminică.Într-un interviu acordat în urmă cu o săptămână, papa spunea că nu ştie dacă îl va întâlni pe Orban în timpul şederii la Budapesta.Oficialii de la Vatican au confirmat că, desigur, el se va întâlni cu prim-ministrul şi cu preşedintele Ungariei într-o întrevedere programată.Botond Feledy, expert în politică pentru Institute of Social Reflection, o organizaţie ungară iezuită, a spus că este clar că papa Francisc şi Orban sunt în dezacord pe anumite probleme fundamentale - migraţia fiind în capul listei -, dar că obiectivul este de a nu escalada diferenţele ori conflictele.„Este destul de clar că cele 30 de minute pe care papa Francisc le are în program pentru a se întâlni cu şeful statului, cu şeful guvernului şi cu episcopul este un timp foarte, foarte scurt”, a mai spus Feledy. „Asta demonstrează că el nu vine de fapt pentru o vizită politică, ci pentru a susţine o liturghie la congres după ce va saluta politicienii ungari”.Suveranul Pontif şi-a exprimat în mai multe rânduri solidaritatea cu migranţii şi refugiaţii şi a criticat ceea ce el a numit „populismul naţional” avansat de guverne precum cel al Ungariei.Orban este recunoscut pentru poziţia dură împotriva imigranţilor şi deseori îşi descrie guvernul ca apărător al „civilizaţiei creştine” în Europa şi ca un bastion împotriva migraţiei din ţări majoritar musulmane. În 2015, el a refuzat propuneri de a primi în Ungaria refugiaţi din Orientul Mijlociu şi Africa şi a ridicat un gard de-a lungul graniţei de sud a ţării pentru a-i ţine departe pe cei care căutau azil în UE.Întrebat în 2016 cu privire la zidul lui Donald Trump de la graniţa cu Mexicul, papa Francisc a spus că cineva care clădeşte un zid de graniţă „nu este creştin”.Începutul întâlnirii de duminică, ce va avea loc cu uşile închise, nu va fi filmat live.Aceasta va fi prima şi cea mai îndelungată ieşire în public a papei de când a fost supus unei operaţii în luna iulie, când i-au fost tăiaţi 33 de centimetri din colon şi a petrecut zece zile în spital pentru a se recupera. Recent, el a reluat audienţele private şi publice şi spune că duce o viaţă „complet normală”. Se află încă sub tratament şi nu poate sta în picioare foarte mult timp.Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, are programat să susţină 12 discursuri în cele patru zile ale vizitei, care va începe duminică la ora 06:00 cu un zbor spre Budapesta. El va încheia prima zi la Bratislava, după nouă evenimente diferite.Matteo Bruni, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, a spus că nu au fost luate măsuri speciale referitor la îngijirea medicală a lui în călătorie, „doar precauţia obişnuită”. Papa Francisc va fi însoţit şi de medicul personal şi de asistente, ca de obicei.Legat de vizita de câteva ore de la Budapesta, Bruni a spus că nu este un caz singular. A amintit că, în 2014, papa a ajuns la Strasbourg pentru a susţine discursuri la Parlamentul European şi Consiliu, dar nu a stat.În Slovacia, el se va întâlni marţi cu reprezentanţi ai minorităţii roma, încă afectată de discriminare, va ajunge şi în Kosice, se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii evreieşti şi va încheia vizita, miercuri, cu o liturghie în Sastin, unde are loc anual un pelerinaj pe 15 septembrie.