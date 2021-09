Phil Collins: „Abia mai pot să țin un băț în mână” / Muzicianul în vârstă de 70 de ani cântă așezat într-un scaun pe scenă

Într-un interviu acordat BBC și preluat și de Irish Times, Phil Collins spune că abia poate ține în mâini un băț din acelea cu care se bate la tobe și că starea lui de sănătate îl obligă să stea pe un scaun în timp ce cântă în timpul concertelor live. Bateristul și cântărețul în vârstă de 70 de ani a declarat pentru BBC că este frustrat de provocările cu care se confruntă. El a fost operat la spate în 2009 și apoi în 2015, operații care i-au afectat sistemul nervos. În plus, el suferă și de diabet.





„Am câteva limitări fizice, ceea ce este foarte frustrant”, spune Collins în interviul video prin care își promovează turneul de revenire al Genesis, formația britanică de rock din anii 1970.







Nu este clar când a fost realizat interviul. Reprezentanții lui Collins nu au răspuns unei solicitări privind eventuale comentarii pe marginea interviului, ceea ce a produs îngrijorări pe rețelele de socializare.





Câștigătorul de opt ori al Grammy-ului spune că fiul său Nic va cânta la tobe în turneul din această toamnă, primul în America de Nord de Genesis în ultimii 14 ani.





Collins, care a avut o carieră solo de succes în anii 1980 și 1990 cu hituri precum In the Air Tonight și One More Night, și-a anunțat retragerea în 2011, dar a revenit pe scenă în 2017 pentru o serie de spectacole cu titlul generic ”Not Still Dead: Live”