VIDEO Sute de persoane evacuate în Spania din cauza unui incendiu forestier

Pompieri luptau joi să controleze un incendiu de pădure în sudul Spaniei, unde câteva sute de persoane au fost evacuate preventiv, anunţă autorităţile, relatează AFP, potrivit News.ro.

Aproximativ 250 de pompieri, susţinuţi de 26 de avioane cu apă, au fost mobilizaţi împotriva acestui incendiu, care a izbucnit miecuri seara în Munţii Sierra Bermeja, în provincia Malaga (sud), a anunţat într-un comunicat Guvernul regional din Andaluzia.

A forest fire broke out on Spain's Costa del Sol, forcing hundreds to evacuate.



More than 200 personnel and 12 firetrucks were deployed to battle the flames. https://t.co/kEqAStQc8M pic.twitter.com/9A2HnS6It8