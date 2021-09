VIDEO Afganistan: Protestele împotriva talibanilor continuă în pofida reprimării / Curajoasele femei afgane, în prima linie a demonstrațiilor

Taliban fighters shoot at protesters in Kabul and Herat after spokesman says the protests are illegal. #Afghanistan #StandWithPanjshir pic.twitter.com/9skbwCxFlR — Panjshir Observer (@PanjshirObserv) September 8, 2021

Un grup de femei provenite dintr-o zonă dominată de etnici hazara din vestul Kabulului au ieşit la protest împotriva noului guvern, conform unor înregistrări video de pe reţelele de socializare.În înregistrări se vede cum protestatarele strigă „Un guvern fără femei va cădea”, în timp ce mărşăluiesc prin oraş. Unele aveau pancarte pe care era scris „Muncă, educaţie şi libertate”.Talibanii şi-au anunţat marţi guvernul provizoriu , fără nicio femeie ministru. De asemenea, din guvern nu face parte niciun membru al grupului etnic hazara, al treilea din Afganistan, persecutat de talibani în perioada cât aceştia s-au aflat la putere la sfârşitul anilor 1990.Presa locală a încetat să mai relateze despre protestele de stradă de când talibanii au reţinut pentru scurt timp un grup de jurnalişti care relatau marţi despre o demonstraţie împotriva amestecului Pakistanului în Afganistan Militanţii islamişti au reprimat violent marţi proteste în unele oraşe afgane, printre care Herat, Ghazni şi Faizabad.Cel puţin doi protestatari au fost ucişi şi alţi şapte răniţi în provincia Herat din vestul ţării după ce talibanii au deschis focul pentru a-i dispersa pe manifestanţi, a declarat pentru DPA un locuitor din Herat, Najibullah Sahi.Mai mulţi protestatari au fost arestaţi la Ghazni, a confirmat un fost oficial local.Un purtător de cuvânt al talibanilor, Suhail Shaheen, le-a spus miercuri reporterilor pe un grup de WhatsApp că cei care vor să organizeze demonstraţii paşnice pot face asta după ce primesc permisiunea autorităţilor.