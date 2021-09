SUA: Tot mai multe femei cu studii superioare fac primul copil în afara căsătoriei / Schimbare istorică de paradigmă: Procentul este de 6 ori mai mare decât în urmă cu 3 decenii

Procentul este de 6 ori mai mare decât în urmă cu 3 decenii



Probabilitatea ca femeile americane cu studii superioare să fie căsătorite în momentul în care au al doilea copil a crescut de asemenea, marcând o schimbare istorică de paradigmă de la întemeierea unei familii în urma căsătoriei la întemeierea unei familii cu un copil.Constatările studiului realizat de sociologul Andrew Cherlin de la Universitatea Johns Hopkins au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Science.„Prognozez că în rândul femeilor cu studii superioare care în prezent au trecut de 30 de ani, procentul care vor fi necăsătorite la momentul nașterii va crește de la 18% la 27%”, afirmă Cherlin.„Locul căsătoriei în secvența de evenimente din viața tinerilor adulți s-ar putea schimba pentru absolvenții de studii superioare”, mai spune sociologul.FOTO: Blickwinkel / Alamy / Profimedia ImagesCherlin a comparat datele din trei sondaje importante din SUA: National Longitudinal Survey of Youth, the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, și National Survey of Family Growth.Procentul nașterilor din afara căsătoriei a crescut la toate nivelurile de educație însă cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul femeilor cu studii universitare.Datele arată de asemenea că vasta majoritate a femeilor fără diplomă de liceu sau un echivalent al acesteia erau necăsătorite în momentul nașterii primului copil.În ceea ce privește femeile cu diplomă de liceu, studiul arată că peste jumătate din acestea erau necăsătorite când au avut primul copil.În 1994 doar 4% din femeile din SUA care aveau studii superioare și împliniseră 30 de ani erau necăsătorite în momentul primei nașteri. Douăzeci de ani mai târziu, procentul a crescut de 6 ori la 24,5%.FOTO: Wavebreakmedia / Panthermedia / Profimedia Images„Pentru un număr tot mai mare de tineri adulți din SUA viața lor de familie va duce în cele din urmă la căsătorie dar aceasta va urma unei nașteri, nu o va preceda”, afirmă Cherlin.„Acest lucru sugerează o posibilă schimbare a rolului căsătoriei în rândul adulților cu studii superioare dar nu neapărat un declin”, explică sociologul.Cherlin oferă și câteva posibile explicații pentru trend: problemele cu banii, printre care creditul făcut pentru a urma studiile universitare și nivelul mai scăzut al veniturilor pe care le aduce diploma, dar și acceptarea la nivel cultural a părinților singuri sau a cuplurilor necăsătorite care locuiesc în concubinaj.„Adulții tineri ar putea amâna sau evita căsătoria până când ating anumite scopuri economice precum deținerea unei locuințe sau un nivel al veniturilor comparabil cu cuplurile căsătorite din jurul lor”, afirmă Cherlin.