VIDEO Noi proteste la Kabul / Panică pe străzi după ce talibanii au deschis focul: „Guvernul islamic trage în oamenii noștri”

Moment before Taliban started firing to disperse protest. They told journalists to stop filming and went in. Unclear if there are casualties, but there was heavy gunfire for about 10 minutes non stop. Street eerily silent now. pic.twitter.com/ki2FWxoRKZ — Anelise Borges (@AnneliseBorges) September 7, 2021

Moment fire break out during protest in Kabul pic.twitter.com/nk9Us0Ok2Q — Anelise Borges (@AnneliseBorges) September 7, 2021

Just now

Hundreds of women march in #Kabul streets chanting slogans of deat. To Pakistan \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF0. #Afghanistan #Kabul #Afghanwonen pic.twitter.com/7JtTHIf58L — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

#Breaking (Asvaka Exclusive)

Happening now near Presidential Palace.

Taliban open fire on anti-Pakistan protesters who were marching towards ARG & Kabul Serena Hotel where the #Pak ISI director is living. pic.twitter.com/XvtMcM3OcI — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

#Breaking Happening now

Exclusive Asvakanews

Taliban massive gunfire to To avoid the anti Pakistan long march near #ARG (Presidential Palace)#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/GiezfIDTDA — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

Talibanii au deschis focul pentru a dispersa mulțimile și le-au spus jurnaliștilor acreditați să nu mai filmeze.Sute de bărbați și femei au scandat sloganuri ca „Trăiască Rezistența!” și „Moarte Pakistanului”, țară care i-a susținut pe talibani în timpul exilului lor, relatează Reuters „Guvernul islamic trage în oamenii noștri”, a relatat o femeie panicată pentru agenția de presă Asvaka care a avut jurnaliști la fața locului.„Aceste persoane (talibanii) sunt foarte nedrepte, ei nu sunt deloc oameni”, a mai declarat femeia.Străzile s-au golit după 10 minute de focuri de armă non-stop. Potrivit agenției Reuters, nu au fost raportate victime deocamdată.Talibanii au preluat controlul asupra capitalei afgane pe 15 august după o ofensivă fulger care a dus la prăbușirea forțelor guvernamentale.Luni, aceștia au declarat că au preluat controlul asupra întregii Văi Panjshir, ultima redută a luptătorilor rezistenței.Ahmad Massoud, liderul rezistenței din regiune, a făcut apel la o „revoltă națională” împotriva talibanilor.Protestele izbucnite marți au coincis cu reluarea cursurilor universitare, studenții fiind segregați în funcție de sex și separați de draperii, în conformitate cu cererile talibanilor.