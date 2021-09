George Soros spune că investițiile fondului BlackRock în China reprezintă „o tragică eroare”

În articolul din WSJ, Soros mai spune că BlackRock nu înțelege filozofia lui Xi, a cărui administrație consideră toate companiile ca „instrumente ale statului monopartinic”.În timp ce Xi a relaxat participarea investitorilor străini pe pieța internă, guvernul său își înăsprește controlul asupra sectorului privat și se află în totală contradicție cu spiritul american atât în problemele legate de securitate cibernetică, cât și cu privire la încălcarea drepturilor omului în Xinjiang.Soros a spus că obstacolele care au început să apară în China odată cu anularea bruscă a ofertei publice inițiale a lui Ant Group Co. anul trecut au „ajuns la un crescendo”. El a citat acțiunile împotriva listării companiei Didi Global Inc., Soros avertizând și cu privire la „criza enormă care se va produce pe piața imobiliară din China”.Deși Soros rămâne un susținător influent al Partidului Democrat al președintelui Biden, el este deocamdată o voce minoritară pe Wall Street. BlackRock, Goldman Sachs Group Inc. și majoritatea firmelor mari de investiții au considerat că oportunitățile oferite de China depășesc riscurile.„Astăzi, SUA și China sunt angajate într-un conflict de viață și moarte între două sisteme de guvernare: unul represiv și altul democratic”, a mai spus Soros.