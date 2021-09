Melania Trump le-a spus prietenilor că nu are niciun interes să redevină Prima Doamnă și nici să participe la o posibilă viitoare campanie a soțului ei

Fostul președinte Donald Trump nu a clarificat oficial dacă intenționează să candideze în 2024, deși a avut câteva declarații publice pe această temă.







Fosta primă doamnă Melania Trump nu este interesată să-și recapete titlul, au declarat mai multe surse pentru CNN, în ciuda faptului că soțul ei tatonează posibilitatea unei viitoare candidaturi, scrie businessinsider.com "Spre deosebire de 2016, Melania Trump nu are nicio intenție să se alăture unei viitoare campanii", a declarat duminică Kate Bennett, CNN. "Am vorbit cu oameni care au spus că nu este interesată să fie din nou la Casa Albă".Potrivit unor informații din cercul de prieteni ai Melaniei, aceasta este „fericită și relaxată” odată cu plecarea de la Casa Albă la începutul acestui an. Ea a preferat să se retragă din viața publică, spre deosebire de unele dintre predecesoarele ei, evitând pe cât posibil aparițiile publice. „S-a retras acum la Mar-a-Lago, fiind mamă”, a spus Bennett. „Știm că este o persoană extrem de discretă și că a nu ține să fie în centrul atenției”Donald Trump, pe de altă parte, a continuat să se ocupe de strângeri de fonduri și să organizeze mitinguri, în ciuda faptului că nu e clar dacă va candida sau nu în 2024.