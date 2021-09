Transportat cu elicopterul și sub protecția comandourilor de poliție, noul șef al Bisericii Ortodoxe sârbe din Muntenegru a fost întronizat / Protestatarii, dispersați cu gaze lacrimogene

Episcopul Joanikije a fost transportat cu elicopterul la mănăstirea din Cetinje, sediul Bisericii Ortodoxe sârbe (SPC), pentru a evita baricadele care blocau din ajun drumurile de acces către acest orăşel din sudul ţării balcanice.Tensiunile au fost în creştere în Muntenegru după anunţul organizării ceremoniei de întronizare în mănăstirea din Cetinje, fost oraş regal şi unde se află sediul SPC.Muntenegrul, ţară cu 620.000 de locuitori, a ieşit din uniunea cu Serbia în 2006, dar biserica sa nu a obţinut autonomie şi a rămas sub conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe. O treime din locuitorii Muntenegrului continuă să se identifice drept sârbi, notează AFP.Potrivit imaginilor difuzate de biserică, episcopul Joanikije şi patriarhul SPC, Porfirije, au coborât din elicopter pe peluza mănăstirii. Un perimetru de securitate a fost stabilit de către poliţişti în jurul clădirii de secol al XV-lea pentru a proteja scurta ceremonie de întronizare.Poliţia a dispersat duminică dimineaţă sute de manifestanţi muntenegreni strânşi în oraşul istoric Cetinje şi hotărâţi să împiedice întronizarea şefului Bisericii Ortodoxe sârbe (SPC) în Muntenegru.Opozanţii, susţinuţi de formaţiunea politică a preşedintelui muntenegrean Milo Djukanovic (DPS), înlăturată de la putere în urmă cu un an, au ridicat sâmbătă baricade pentru a bloca accesul maşinilor în Cetinje şi au aprins focuri pentru a se încălzi, a relatat un corespondent al AFP. Unii protestatari erau înarmaţi şi au tras focuri de armă în aer, în timp ce alţii au dat foc la pneuri.Protestatarii au părăsit baricadele în momentul începerii ceremoniei de întronizare. Ei au răspuns apelului organizaţiilor care se proclamă "patriotice", precum şi formaţiunii politice DPS, a preşedintelui muntenegrean Milo Djukanovic, învinsă în urmă cu un an la alegerile legislative de o coaliţie apropiată SPC. Preşedintele Djukanovic, care şi-a anunţat prezenţa la Cetinje "unde este apărată demnitatea statului", acuză autorităţile din Serbia vecină şi SPC că "neagă Muntenegrul şi pe muntenegreni, precum şi integritatea" ţării sale.În opinia premierului muntenegrean Zdravko Krivokapic, apropiat bisericii sârbe, Milo Djukanovic este "cel care a inspirat şi a iniţiat tensiunile".Şeful guvernului a făcut apel "la toţi cetăţenii oneşti muntenegreni să nu cedeze manipulării celor care sunt gata să împingă fraţii într-un conflict pentru a-şi păstra beneficiile şi privilegiile". Joanikije a fost numit în mai pentru a-i succeda arhiepiscopului Amfilohije, decedat în octombrie 2020 din cauza coronavirusului şi care conducea Biserica Ortodoxă Sârbă din Muntenegru din 1990.