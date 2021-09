VIDEO Uraganul Ida: Bilanțul victimelor a ajuns la 45 de morți. Momentul în care metroul din New York este inundat

SUA se confruntă cu efectele distructive ale schimbării climatice, iar a încerca să gestionăm această problemă este o ”chestiune de viață și de moarte”, a mai declarat Biden.New York City și New Jersey s-au confruntat cu ploi abundente fără precedent. Unii locuitori au rămas blocați în pivnițe inundate sau în propriile mașini.Victime s-au înregistrat în șase state: New Jersey (cel puțin 23 de morți), New York (cel puțin 14, printre care și un băiețel de 2 ani), Pennsylvania (5), Connecticut, Maryland și Virginia.Președintele Biden a declarat stare de urgență atât în New Jersey, cât și în New York, astfel încât aceste state vor putea accesa fondurile speciale destinate situațiilor de calamitate.Impactul schimbării climatice asupra fenomenului furtunilor tot mai dese este încă neclar, însă ceea ce știm cu siguranță este că o creștere a temperaturii de la nivelul oceanului duce la o încălzire a aerului de deasupra și se creează astfel o energie mai mare care ajută la formarea uraganului, ciclonului sau taifunului.Prin urmare, este probabil ca acestea să devină mai puternice și să declanșeze ploi extreme, notează BBC.