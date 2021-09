VIDEO Stare de urgență la New York după inundații istorice: Apele au năvălit în metrou și aeroport, mii de rezidenți au rămas fără electricitate / 8 persoane și-au pierdut viața

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

Terminal B ground level at EWR added a swimming pool! pic.twitter.com/TTcPdmUVa1 — Mikey Brasi (@mikeybrasi87) September 2, 2021

Furtuna a ucis 7 persoane în orașul New York și încă una în Passaic, New Jersey, potrivit New York Times Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a decretat miercuri starea de urgență cu puțin timp înainte de miezul nopții, declarând că „îndurăm un eveniment meteorologic istoric cu ploi record în întregul orașul, inundații brutale și condiții periculoase pe șoselele noastre”.De Blasio a decretat starea de urgență la ora 23:30 după ce mii de locuitori ai orașului au rămas fără electricitate.NWS a înregistrat 8 centimetri de ploaie căzuți într-o oră în Central Park, cu mult peste cei 4,92 de cm care au căzut în timpul furtunii tropicale Henri în noaptea zilei de 22 august, despre care se credea la momentul respectiv că reprezintă un record.Vânturi puternice, ploi torențiale și cel puțin o tornadă au lovit și statele învecinate Pennsylvania și New Jersey.Autoritatea Portuară din New York și New Jersey, care operează și Aeroportul Internațional Newark Liberty, a anunțat la ora 22:30 că toate zborurile au fost suspendate și parcările închise din cauza inundațiilor severe.Guvernatorul Phil Murphy a decretat stare de urgență în toate cele 21 de comitate ale statului New Jersey și i-a îndemnat pe oameni să evite șoselele inundate.