Stare de urgenţă după precipitaţii record, declarată în premieră pentru oraşul New York

Departamentul de pompieri al oraşului a intervenit de urgenţă în cinci cartiere, a spus un reprezentant.Circulaţia metroului din oraş a fost limitată sau suspendată din cauza inundaţiilor, a transmis compania. Aeroporturile LaGuardia şi JFK au înregistrat perturbări ale zborurilor, iar aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunţat că şi-a suspendat activitatea din cauza inundaţiilor grave.Guvernatorul statului New Jersey a declarat stare de urgenţă din cauza condiţiilor meteorologice. „Staţi departe de drumuri, staţi acasă şi rămâneţi în siguranţă”, a spus Phil Murphy.Cel puţin o tornadă a fost înregistrată în Mullica Hill, New Jersey. Au fost distruse mai mult de nouă case, iar pagube materiale au fost raportate şi în sud-estul Pennsylvania şi New Jersey.Transportul feroviar din New Jersey a fost suspendat.Mii de oameni au fost evacuaţi miercuri din cauza nivelului ridicat al apei în Pennsylvania, iar în New Jersey a fost înregistrat cel puţin un deces.Ploile şi vântul puternic au fost înregistrate după trecerea Ida, care a lovit duminică Louisiana ca uragan de categorie 4. Uraganul şi rămăşiţele lui au lăsat fără electricitate sute de mii de gopodării din Louisiana şi alte regiuni. Cel puţin şapte oameni au murit.