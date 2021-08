Între ”dezastrul moral” și privirea lui Biden: Cum se vede sfârșitul celui mai lung război al Americii în presa din SUA

Joe Biden la ceremonia de repatriere a soldatilor morti pe aeroportul din Kabul (captura de ecran, The New York Post)

titrează ”Cel mai lung război al Americii a luat sfârșit”, un articol care trece în revistă derularea evenimentelor din ultima zi a evacuării.Însă ceea ce atrage atenția este opinia semnată editorial board (deci asumată de întreg corpul editorial) în care se vorbește despre cei abandonați, majoritatea interpreți care au colaborat cu americanii, jurnaliști sau activiști pentru drepturile omului care au rămas în Afganistan: ”America lasă în urmă mii de oameni în Afganistan. Acesta este un dezastru moral” ”Deși numărul celor evacuați de la sfârșitul lunii iulie din Kabul este unul uriaș- în jur de 122.000, acesta nu este suficient. (...) Multe alte mii de persoane nu au reușit să plece, inclusiv foști interpreți americani și familiile lor, dar și afgani despre care președintele Biden spunea că sunt vulnerabili, printre care se numără personalul ong-urilor sau activiști pentru drepturile femeilor. Acesta este un dezastru moral, unul care poate fi atribuit domnului Biden și administrației sale care au făcut greșeli strategice și tactice, și nu acțiunilor întreprinse de militarii și diplomații din Kabul care au dat dovadă de curaj și profesionalism”, scrie în editorialul din Washington Post.descrie retragerea trupelor americane drept sfârșitul fără glorie al celui mai lung război al Americii , punctând că modul în care s-au retras americanii lasă în urmă multe îngrijorări legate de un Afganistan condamnat la ruină și foamete, cu o economie ce nu va putea fi redresată.Jurnaliștii de la The Wall Street Journal avertizează și ei că administrația americană a abandonat ”peste 100 de americani și zeci de mii de afgani care se confruntă acum cu un viitor incert și periculos”. Politico notează dorința Casei Albe de a depăși cât mai repede cu putință subiectul retragerii trupelor, evitând astfel ca valul de critici interne să nu ia dimensiuni prea mari. ”Biden încearcă să depășească acest fiasco din Afganistan” , consemnează jurnaliștii de la Politico care mai notează că o evenutală criză a refugiaților ar putea pune în dificultate administrația Biden în viitorul apropiat. "Dezonoare” este titlul de pe prima pagină a publicației the New York Post . Acesta este însoțit de o fotografie de la ceremonia de repatriere a trupurilor neînsuflețite ale soldaților americani morți în atacul de joia trecută, pe aeroportul din Kabul, fotografie care îl suprinde pe președintele SUA uitându-se la ceasul de la mână, în timp ce asistă la eveniment alături de prima doamnă."Fotografia în care președintele Joe Biden se uită pe furiș la ceasul de la mână, duminică, în timpul ceremoniei solemne dedicate celor 13 soldați americani uciși la Kabul spune totul: Biden nu mai face față realității pe care singur a creat-o și este disperat să meargă mai departe”, notează publicația citată.