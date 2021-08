VIDEO Cum se desfășoară acum dezbaterile televizate în Afganistan? Răspuns: Cu arma în spate / Jurnaliștii cer protecție internațională

Jurnaliștii din Afganistan cer protecție internațională într-o scrisoare deschisă, spunând că viețile lor sunt într-un grav pericol după ce imagini cu un prezentator TV înconjurat de talibani înarmați au devenit virale.

Un jurnalist a postat pe Twitter o fotografie a unui prezentator de știri care lucrează sub supravegherea uui grup de luptători talibani înarmați cu descrierea: ”Credeți că în aceste circumstanțe este posibil să continui să lucrezi ca jurnalist? Această situație nu este acceptabilă”.

Prezentatoarea și corespondenta BBC Yalda Hakim a distribuit duminică sear imaginicu ceea ce descrie a fi o dezbatere politică, în timp ce soldații talibani îl urmăresc pe prezentatori cu armele în mână.

”Prezentatorul vorbește despre prăbușirea guvernului Ghani și spune că Emiratul Islamic spune că afganii nu ar trebui să se teamă”.

Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE