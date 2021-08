Revine „sezonul circumciziilor” în Filipine, după întârzierea din cauza pandemiei

Timp de peste un an, Caspien Gruta a fost tachinat din cauza circumciziei. Prima dată a întârziat din cauza unei erupții vulcanice, iar apoi a venit pandemia de coronavirus.„Îmi e teamă că dacă nu sunt circumcis acum, voi fi rușinat”, spunea Gruta, în vârstă de 12 ani, înainte de operație.Filipine are una dintre cele mai mari rate de circumcizie din lume, iar practica veche de secole este văzută ca având rol central pentru trecerea de la băieți la bărbați.Chiar dacă în alte țări unii spun că acest fenomen reprezintă un abuz asupra copilului, foarte rar este pus sub semnul întrebării în Filipine, iar băieții se confruntă cu o presiune extraordinară pentru a fi supuși procedurii.În fiecare an, mii de băieți se operează gratuit la clinicile de stat sau cele comunitare.Așa cum am spus, anul trecut „sezonul circumciziilor” a fost anulat. Mulți băieți precum Gruta, lăsați cu prepuțul intact, au fost ridiculizați de rudele și prietenii lor.Gruta era unul dintre cei mai vârstnici băieți care stătea la coadă pe un teren de baschet acoperit transformat în clinică în Silang.„Simt că sunt un adevărat filipinez acum, pentru că a fi circumcis reprezintă a parte din a fi filipinez”, a spus Gruta, după procedura de 20 de minute.„M-am circumcis pentru că ei spun că voi crește în înălțime și voi fi mai bun la sport”, spune Almer Alciro, în vârstă de 12 ani, care a fost la o altă clinică improvizată.Familia sa nu și-a permis un spital privat unde operația ar costa 12.000 pesos (240 dolari), mai mult decât câștigă un muncitor într-o lună.Și el a fost ridiculizat de prieteni din cauza asta cât timp sezonul a fost anulat.„Sunt fericit că în sfârșit sunt circumcis”, spune Alciro.Circumcizia este practicată în Filipine de secole, rezistând războaielor și colonizărilor Spaniei și SUA.În general, începând cu vârsta de 8 ani, băieții se află sub presiunea să „treacă prin bisturiu”. Chiar și spitalele fac reclamă: „Fii suficient de bărbat”.După circumcizie, băieții primesc mai multe responsabilități în familie și învață despre sex, spune Nestor Castro, profesor de antropologie la Universitatea din Filipine.„Dacă ești circumcis... ar trebui să te comporți ca un adult, nu ca un băiat mic”, spune el.