VIDEO La fix 16 ani de la uraganul Katrina, o nouă furtună violentă amenință statul american Louisiana: „Următoarele 24-36 de ori vor fi absolut cruciale”

Statul Louisiana este frecvent lovit de uragane, iar în 2005 Katrina a făcut ravagii, peste 1.800 de persoane pierzându-şi viaţa.

Here’s the view from Leeville, LA, just slightly north of Port Fourchon, LA, where Category 4 Hurricane #Ida made landfall. In the video, you can hear Captain Tommy Burkett talking about a barge that broke loose. #tropics #lawx pic.twitter.com/vQx0xSi8XC