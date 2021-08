Ce spunea Joe Biden în 2010 despre obligația de a proteja afganii de talibani: ”Dă-o dracului! Nu trebuie să ne facem griji pentru asta”

Foto: Michael Reynolds-Pool Via Cnp / Zuma Press / Profimedia Images

Actualul comandant suprem al armatei SUA a făcut aceste dure declarații în 2010, când era vicepreședinte, într-o discuție cu diplomatul american Richard Holbrooke La acel moment, Biden spunea că Statele Unite ar trebui să plece din Afganistan, în ciuda costurilor umanitare, inclusiv a afectării drepturilor femeilor.”Dă-o dracului (Fuck that). Nu trebuie să ne facem griji pentru asta. Am făcut-o în Vietnam. Nixon și Kissinger au scăpat cu fața curată”, i-ar fi spus el lui Holbrooke.Conversația a fost notată în jurnalul lui Holbrooke, care a fost inclus într-o care a lui George Packer în 2019, intitulată ”Omul nostru. Richard Holbrooke și sfârșitul secolului american”.Holbrook a notat și că Biden ”a erupt” când a menționat drepturile femeilor.”Nu îmi trimit băiatul înapoi să-și riște viața pentru drepturile femeilor, chiar n-o să funcționeze, nu pentru asta sunt acolo”, ar fi spus Biden, al cărui fiu, Beau Biden a fost în Irak în 2008-2009.