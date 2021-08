Concert KISS, anulat în ultimul moment după ce solistul a fost diagnosticat cu Covid-19

Paul Stanley, solistul trupei glam rock americane Kiss, a fost diagnosticat cu Covid-19 şi grupul anulat în ultimul moment un concert pe care îl avea programat joi seară într-un amfiteatru din Pennsylvania.





În timp ce fanii se adunau să intre în spaţiul de concert, au fost anunţaţi că evenimentul nu va mai avea loc, transmite News.ro.





„Show-ul Kiss din seara asta de la The Pavilion din Burgettstown, PA, este amânat, din păcate, din cauză că Paul Staney a fost testat pozitiv la Covid”, a fost anunţul trupei. „Toată lumea implicată în turneu, trupa şi echipa, este vaccinată complet”, a mai fost precizat, fiind adăugat că pentru această serie de concerte a fost implementat de la început un protocol de siguranţă sanitară.





Pe contul său de Twitter, solistul şi-a liniştit fanii după ce au apărut informaţii că starea lui este gravă: „Sunt bine! Nu sunt la terapie intensivă! Inima mea îmi permite să merg 40 de kilometri pe zi cu bicicleta! Nu ştiu de unde a venit asta, dar este o prostie absolută”.





Turneul trupei, intitulat „The Final Tour Ever: End of the Road”, ar trebui să continue până la începutul lunii octombrie, în SUA, apoi Kiss are concerte programate în străinătate, iar pe 29 decembrie trebuie să revină în State, pentru 12 show-uri în Las Vegas.

Alte concerte internaţionale sunt programate până în iulie 2022, dar nu a fost anunţat un final al seriei.