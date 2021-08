Henry Kissinger: America și-a pierdut direcția strategică în Afganistan din cauza obiectivelor ce nu puteau fi atinse

Kissinger, care a fost secretar de stat în timpul administrațiilor președinților Richard Nixon și Gerald Ford, se întreabă într-un editorial publicat de The Economist de ce SUA a părut să părăsească Afganistanul „fără prea multe avertismente sau consultări cu aliații sau persoanele care au fost cel mai direct implicate în 20 de ani de sacrificiu”.Acesta a identificat obiectivele ce nu puteau fi atinse drept cauză a eșecului SUA.„Statele Unite s-au sfâșiat în eforturile de contrainsurgență din cauza incapacității de a defini obiective ce puteau fi atinse și legarea lor într-un mod care să fie susținut de procesul politic american”, susține Kissinger.„Obiectivele militare au fost prea absolutiste și de neatins și cele politice prea abstracte și evazive. Eșecul de a le lega unele de celelalte a implicat America în conflicte fără puncte de încheiere și ne-a făcut pe plan intern să ne dizolvăm într-o mlaștină de controverse”, mai notează acesta.Kissinger argumentează că misiunea americană a deraiat de la traseu când Washingtonul a decis că trebuie să ajute la transformarea Afganistanului într-un stat modern cu instituții democratice.„Construirea unei națiuni într-o țară măcinată de război a acaparat forțe militare substanțiale. Talibanii au putut fi ținuți sub control dar nu eliminați. Iar introducerea unor forme de guvernământ nefamiliare a slăbit angajamentul politic și a consolidat corupția deja înfloritoare”, afirmă fostul secretar de stat american.Președintele Joe Biden, care a fost criticat pe larg din cauza răspunsului administrației sale la criză, a declarat recent de mai multe ori că s-a opus construirii unei națiuni în Afganistan , inclusiv în discursul susținut după căderea Kabulului și în cel de joi seara după atacul terorist din capitala afgană, soldat cu moartea a 12 militari americani.Însă afirmațiile sale au fost verificate recent de jurnaliștii de la The Washington Post, aceștia amintind de mai multe declarații ale lui Biden care par să susțină contrariul.Într-o astfel de declarație din 2004, Biden, pe atunci senator, le-a declarat colegilor săi din Congres că „alternativa la construirea unei națiuni este haosul”.