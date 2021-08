Explozii la Kabul: „Am văzut trupuri și bucăți de trupuri zburând în aer ca o tornadă. Am văzut Ziua de apoi”, relatează un supraviețuitor

Pentru un bărbat, un fost angajat al unui grup internațional de dezvoltare aflat în Afganistan cu o viză americană, ziua a început devreme.Acesta s-a alăturat miilor de persoane din jurul aeroportului care sperau să treacă de porți și să se urce într-unul din ultimele zboruri care evacuează afgani și cetățenii străini rămași în țară înainte de expirarea termenului de retragere pe 31 august.Bărbatul stătea la coadă în apropierea porții Abbey de vreo 10 ore când, în jurul orei 17, a simțit o explozie puternică.„A fost ca și când cineva mi-ar fi tras pământul de sub picioare. Pentru un moment am crezut că mi s-au spart timpanele și mi-am pierdut simțul auzului”, a relatat acesta.„Am văzut trupuri și bucăți de trupuri zburând în aer ca o tornadă care ia pungi de plastic în aer. Am văzut bătrâni și bărbați răniți, femei și copii împrăștiați în locul exploziei. Nu este posibil să vezi Ziua de apoi în viața aceasta însă eu am văzut-o astăzi, am văzut-o cu ochii mei”, a mai spus bărbatul.Acesta nu a dorit să fie identificat deoarece se teme de represalii ale talibanilor, la fel ca numeroși străini rămași în țară și afgani care au colaborat cu forțele coaliției internaționale.Kabulul s-a confruntat cu atacuri sinucigașe frecvente în cei 20 de ani de la alungarea talibanilor de la putere în 2001 și rezidenții orașului se obișnuiseră să vadă poliția și echipele de securitate sigilând locuri în care au avut loc explozii și transportând morții și răniții.Însă astăzi, pe măsură ce răniții erau transportați în roabe, supraviețuitorii în stare de șoc au rămas să își croiască drum printre corpurile însângerate ale morților.„Astăzi nu a fost nimeni care să se ocupe de problemă și să mute corpurile și răniții la spital sau să îi ascundă de ochii publicului”, a afirmat martorul.„Corpurile morților și răniții zăceau în mijlocul drumului și în canalul de scurgere. Puțina apă care se scurgea în el s-a înroșit de la sânge”, a relatat bărbatul.