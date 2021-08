Trei moduri în care recucerirea Afganistanului de către talibani ar putea reverbera în jurul lumii

Intensificarea terorismului

Criză a refugiaților

Instabilitate regională

Capitala Kabul a căzut în mâna islamiștilor ultraconservatori în urmă cu mai bine de o săptămână, marcând prăbușirea completă a guvernului civil susținut de Statele Unite înainte de termenul de 31 august stabilit pentru retragerea trupelor americane.Comunitatea internațională va fi cel mai probabil să se confrunte cu cel puțin trei probleme odată ce acapararea Afganistanului de către talibani va începe să se resimtă în jurul globului.Acestea includ: o intensificare a activităților teroriste, un nou flux de refugiați în contextul în care numeroși afgani vor fugi de violențe și persecutare și escaladarea tensiunilor dintre India și vecinii săi, Pakistan și China.Afganistanul ar putea deveni din nou un „focar” al terorismului, oferind refugiu extremiștilor.Talibanii nu și-au rupt niciodată alianța cu al-Qaeda în ultimele două decenii, în pofida presiunilor militare și a doi ani de negocieri în Qatar, afirmă Richard Fontaine, CEO al Center for a New American Security, un think tank de la Washington.Un raport publicat de ONU anul acesta a ajuns la o concluzie similară, afirmând că talibanii și al-Qaeda „rămân îndeaproape aliniați și nu arată niciun semn că și-ar rupe legăturilor”.Talibanii au respins însă anterior aceste acuzații, gruparea militantă afirmând că nu va permite unor organizații teroriste să folosească Afganistanul ca o bază de operațiuni.Analiștii sunt sceptici cu privire la afirmațiile lor.„Talibanii nu își respectă cu adevărat promisiunile. Va trebui să așteptăm ca să vedem”, afirmă Amir Handjani, cercetător la Quincy Institute for Responsible Statecraft.Echipament militar capturat de talibani de la forțele guvernamentale înarmate de SUA (FOTO: STR / Xinhua News / Profimedia Images)Pe măsură ce ofensiva talibană a avansat fulgerător în Afganistan luna aceasta, luptătorii islamiști au eliberat între 5.000 și 7.000 de prizonieri din închisoarea Parwan, o parte a acestora fiind membri cunoscuți ai al-Qaeda.Fontaine spune că în SUA mentalitatea este că orice amenințare potențială venită din afara Afganistanului va putea fi gestionată.„Vom vedea cât de eficace se va dovedi acest lucru. Dar cred că este oarecum un pariu”, susține acesta.Afganistanul a fost un sanctuar pentru teroriști când talibanii s-au aflat la putere la sfârșitul anilor 1990 înainte ca țara să fie invatadă de SUA în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie.John Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui republican Donald Trump, a declarat pentru CNBC săptămâna trecută că invazia SUA a avut obiectivul de a-i înlătura pe putere de la talibani și elimina „refugiul pe care l-au oferit al-Qaeda”. Afirmații similare au fost făcute și de președintele american Joe Biden în discursul adresat națiunii susținut după căderea Kabulului în mâinile talibanilor.Există temeri tot mai mare cu privire la o criză a refugiaților iminentă și asemănătoare cu cea din 2015, când peste un milion de refugiați au fugit de războiul civil din Siria pentru a găsi refugiu în Europa.„Vom avea probabil un flux de refugiați cam înspre orice direcție înspre care se pot îndrepta [afganii]”, afirmă Shamaila Khan, directoare pentru piețe emergente la compania AllianceBernstein.„Putem vedea din imaginile apărute de la aeroportul din Kabul că ei sunt disperați să plece, așa că vor pleca dacă vor găsi o rută către oricare din aceste țări”, mai spune aceasta.Scenele cu miile de afgani disperați să scape din țară pe la Aeroportul Internațional Hamid Karzai au făcut înconjorul presei și al platformelor social media în ultima săptămână și jumătate.O înregistrare video a arătat un avion militar al SUA încercând să decoleze în timp ce afgani fug alături de el și apoi încerc să se aghețe în disperare de cauză de aeronavă , doar pentru a cădea la pământ după ce aceasta a ajuns în aer.Afgani încercând să ajungă la aeroportul din Kabul după căderea capitalei afgane (Wakil Kohsar / AFP / Profimedia)Fluxurile de refugiați rezultate în urma prăbușirii Afganistanului ar putea ajunge la același nivel cu cele rezultate în urma crizei din Siria, a notat Fontaine încă dinainte ca Kabulul să fie cucerit de islamiști.Potrivit Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați (UNHCR), peste 6,6 milioane de sirieni și-au părăsit țara începând cu 2011. ONU estimează că 550.000 de afgani au fost deja strămutați intern anul acesta din cauza cauza instabilității și a luptelor.Deși civilii afgani au fugit până acum doar sporadic în câteva țări învecinate, UNHCR subliniază că tendința se va schimba probabil pe măsură ce situația din Afganistan degenerează.Analiștii de la Eurasia Group au afirmat însă într-un raport recent că temerile Uniunii Europene privind un flux masiv de refugiați afgani ar putea fi exagerate deoarece blocul comunitar a luat deja măsuri pentru a reduce migrația neregulată.În plus, atitudinea anti-refugiați tot mai puternică din Turcia - țară de tranzit pentru aceștia - l-ar putea face pe președintele Recep Erdogan să ia o atitudine mai dură împotriva migranților.Eurasia Group afirmă că orice flux de refugiați care va ajunge la porțile UE va fi probabil „gestionabil”.Haosul politic din Afganistan s-ar putea răspândi în țările învecinate și exacerba tensiunile existente între India și vecinii săi, Pakistan și China.Analiștii indieni sunt îngrijorați că întoarcerea talibanilor ar putea crea mai mult loc de manevră pentru Lashkar-e-Taiba și Jaish-e-Mohammed, organizații teroriste islamiste din Pakistan, să lanseze atacuri în India, potrivit lui Elizabeth Threlkeld, cercetătoare la Programul pentru Asia de Sud din cadrul Centrului Stimson.„Ei văd de asemenea că un guvern taliban va acorda Pakistanului o influență semnificativă la Kabul, în detrimentul Indiei”, afirmă aceasta.India ar putea fi nevoită să desfășoare mai multe trupe la granița sa de Vest pentru a contracara o amenințare venită prin Pakistan (FOTO: Wikimedia Commos)India pare să fi adoptat o abordare de expectativă până acum. Însă dacă un atac împotriva unor ținte indiene va origina din Afganistan, New Delhi-ul aproape cu siguranță ar arunca vina asupra Pakistanului, explică Threlkeld, care anterior a activat în cadrul Departamentului de stat american.„Rezultatul ar fi o criză India-Pakistan cu un potențial de escaladare periculos”, mai spune aceasta, adăugând că Pakistanul și China se află într-o poziție mai favorabilă de a încheia acorduri cu talibanii pentru a-și asigura securitatea.Deși există unele informații că India ar fi făcut eforturi de a construi legături cu talibanii, experții afirmă că la Delhi voința politică în acest sens este limitată.Threlkeld spune că țările învecinate ar trebui să fie îngrijorate fiindcă deocamdată „este prea devreme pentru a vedea cât de semnificativă va fi amenințarea teroristă venită din partea unui Afganistan controlat de talibani”.