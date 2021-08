VIDEO Donald Trump, huiduit de proprii susținători după ce i-a îndemnat să se vaccineze împotriva coronavirusului

„Cred total în libertățile voastre, cred, trebuie să faceți ce trebuie să faceți însă eu recomand primirea vaccinurilor. Eu am făcut-o. Este un lucru bun”, a spus fostul președinte republican, atrăgând huiduieli din partea unora dintre susținătorii săi.„Este ok, este în regulă”, a continuat Trump, trecând peste dezaprobarea lor. „Însă eu am primit vaccinul. Veți fi primii care vor afla dacă nu funcționează. Dar funcționează. Voi aveți libertățile voastre, trebuie să le păstrați”, a mai spus acesta.Un număr tot mai mare de lideri republicani au îndemnat susținătorii să se vaccineze împotriva coronavirusului în contextul în care varianta Delta mult mai infecțioasă a SARS-CoV-2 continuă să se răspândească în majoritatea SUA, ducând la noi infecții, spitalizări și decese cauzate de COVID-19 într-o nouă fază a pandemiei.„Aceste vaccinuri trebuie să ajungă cât mai repede în brațele tuturor cât mai rapid posibil sau ne vom întoarce în toamnă într-o situație pe care nu o dorim, aceea prin care am trecut anul trecut”, a declarat la sfârșitul lunii iulie și Mitch McConnell, liderul minorității republicane din Senatul de la Washington.„Ignorați toate celelalte voci care dau sfaturi demonstrabil proaste”, a subliniat acesta.Noile mesaje reprezintă o schimbare de paradigmă pentru Partidul Republican care de la izbucnirea pandemiei a părut acaparat de o retorică înverșunată împotriva purtării măștilor de protecție, măsurilor sanitare și antivaccinism.Înainte ca varianta Delta - care în prezent este responsabilă de 95% din infecțiile cu coronavirusul din SUA - să înceapă să se răspândească, scepticismul republicanilor cu privire la COVID-19 și vaccinare a ajuns atât de mare încât unele sondaje de opinie au descoperit că aproape 50% din alegătorii Partidului Republican au declarat că probabil nu se vor imuniza anti-Covid.Însă deși conducerea partidului s-a alăturat eforturilor administrației Biden de a vaccina cât mai mulți americani cât mai rapid, unii dintre legiuitorii republicani continuă să răspândească informații false despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor anti-Covid.Contul de Twitter al reprezentantei statului Georgia Marjorie Taylor Greene a fost suspendat din nou de platforma social media mai devreme în cursul lunii august după ce a distribuit informații false despre vaccinare.Barry More, un reprezentant al statului Alabama, a susținut la rândul său sâmbătă că „vaccinul nu a fost testat” după ce a fost depistat cu COVID-19 cu o zi în urmă.