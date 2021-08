Veneția introduce o taxă de intrare pentru turiști și turnichete electronice la intrări / Vizitatorii vor fi nevoiți să se înscrie în prealabil pe liste de așteptare

Ziarul italian La Stampa a scris în cursul weekendului despre un pachet de măsuri menit să țină sub control numărul de turiști, acesta incluzând măsuri ca introducerea unei taxe de intrare, obligativitatea înscrierii în avans pentru vizitarea orașului și instalarea unor turnichete electronice la intrările Veneției.Măsurile ar urma să devină obligatorii începând cu vara lui 2022.Taxa de intrare ar urma să varieze între 3 și 10 euro, în funcție de sezon, potrivit ziarului The Times Rezidenții și rudele lor, copiii sub vârsta de 6 ani și persoanele care au cazări la hotelurile locale vor fi exceptate de măsuri.Potrivit The Times, autoritățile au aprobat pachetul de măsuri săptămâna trecută după ce au fost amânate în mod repetat, în parte din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 asupra turismului.Autoritățile italiene intenționau inițial ca măsurile sa fie introduse din 2019.În jur de 80.000 de persoane au vizitat zilnic orașul italian în ultimele săptămâni după ce în perioada de vârf a pandemiei turiștii au dispărut aproape complet din Veneția.Veneția se confruntă cu probleme din cauza numărului mare de turiști de mai mulți ani, numărul mare de vizitatori ducând la aglomerarea străzilor sale înguste și ocazional la blocarea canalelor.Navelor de croazieră de mari dimensiuni li s-a interzis accesul în centrul orașului de la începutul lunii august.